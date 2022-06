Chus Baleato regresa al Puebla Club de Fútbol como entrenador para las tres próximas temporadas

El Puebla Fútbol Club alcanzó un acuerdo en los últimos días con Jesús Baleato para que se convierta en el nuevo entrenador del equipo para las tres proximas temporadas Desde la entidad deportiva pobrense subrayan que se trata de un profesional de sobre conocido por todos en el mundo do fútbol, que suma más de 40 años en lso banquillos y ronda la dirección de 2.000 partidos. Chus Baleato, nacido en Bembibre (Val do Dubra), que llegó a entrenar a la SD Compostela y al Pontevedra y que en los últimos años dirigió al Linconl de Gibraltar, regresó al Arzúa -tiempo atrás había logrado el ascenso a Tercera con ese club- y en las dos últimas campañas dirigió al Negreira y al Bergantiños, llega "cargado de ilusión a un club que o recibe cos brazos abiertos", dijo su presidente, Nelson Barreiro.





En el Puebla son sabedores de la profunda huella este maestro de técnicos dejó, sobre todo, en la época más gloriosa de su historia , en la que de su mano el equipo saboreó "un inolvidable ascenso à Terceira División", que todavía permanece en la memoria de su afición. "Estamos, pois, de volta e sabedores do reto que temos por diante pero cunha motivación enorme nesta nova etapa do noso club da man dun grande do fútbol galego, que ten dentro sangue blanquiazul. Benvido a túa casa e gracias infinitas por confiar no noso proxecto", manifestó el presidente del Puebla Fútbol Club.