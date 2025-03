El CJ Cambados apea al Céltiga y accede a cuartos de final

Un gol de penalti de Paco Reigosa al filo del descanso dio la victoria al CJ Cambados ante el Céltiga en los octavos de final de la Copa Diputación. El equipo amarillo se medirá en cuartos al vencedor de la eliminatoria entre Caldas y Campolameiro, que se enfrentan este jueves a las 20.45 horas.



Aunque el Céltiga llevó el peso del partido continúa anclado en un momento de la temporada en el que los resultados no le acompañan. Le cuesta acertar en la toma de decisiones en los últimos metros y con muy poco los rivales le hacen daño. El equipo de Carro logró que el CJ Cambados no le generase transiciones y tenía el control del juego, pero en el minuto 43 un balón a la espalda de los centrales lo recogió Ramón para recortar a Manu Bugallo, que se fue al suelo y cometió penalti tras el recorte del delantero. Aunque Manu Táboas detuvo el primer lanzamiento de Paco, el árbitro mandó repetir y a la segunda no falló el centrocampista vilanovés.



Los dos equipos se tomaron muy en serio la Copa Diputación, alineando a bastantes habituales en su once. Y es que la competición ya entra en su fase decisiva y poder levantar el título da acceso a la Supercopa, puerta entrada a la Copa del Rey 2025-2026.



En la segunda parte el Céltiga volvió a ser un querer y no poder ante un CJ Cambados que se defendió bien y resistió las acometidas del cuarto clasificado. Es el quinto partido seguido sin ganar de un Céltiga que atraviesa por su peor momento de la temporada. Mientras el CJ Cambados, con la permanencia virtual asegurada, luchará en este tramo final de temporada por colarse en el play-off y seguir avanzando en una Copa Diputación en la que ayer también se clasificaron para cuartos de final Choco y Cultural Areas.

Ficha técnica:

CJ Cambados: Adrián, Batallón, Brais Parada, Fran, Pablo Baúlde, Pablo Barrio (Tavares, min. 68), Ramón (Jacobo, min. 74), Álex Fernández, Diego Iglesias (Seydou, min. 68), Dieguito (Manu Cabrera, min. 62) y Paco (Ricard, min. 74).

Céltiga: Manu Táboas, Santi Figueroa (Guille, min. 68), Manu Bugallo (Javi Vidal, min. 68), Lezcano (Migui Sayar, min. 68), Óscar, Julio Rey, Grego, Giráldez (Pedro Delgado, min. 85), Carlos (Álex Fernández, min. 85), Nico y Álex Rodríguez.

Gol: 1-0 Paco, de penalti (min. 44).

Árbitro: Montes Villamil. Mostró amarilla a los locales Batallón, Dieguito, Baúlde, Seydou, Fran Matos, Ramón, Jacobo, Fran y Ricard, y a los visitantes Manu Bugallo y Carlos.

El Atlético Villalonga B elimina al Arousana

El Atlético Villalonga B derrotó al Atlético Arouana en los octavos de final de la Copa Diputación femenina al imponerse por 2-1 en el campo de O Revel. Sara Couso adelantó al filial muy pronto y las vilagarcianas empataron por medio de Zaira. Antes del descanso llegó el 2-1 por medio de Lidia Bello para las locales, que en la segunda parte resistieron las acometidas del equipo de Primera Gallega. El filial celeste se medirá en cuartos de final al Salcedo.