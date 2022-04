El CJ Cambados pide a la RFGF que no les desampare

La junta directiva del Club Juventud Cambados dejó patente ayer, a través de sus redes sociales, su “profundo malestar” con la Federación Galega de Fútbol por la decisión de no suspender las jornadas en las que vieron aplazados partidos debido a casos de Covid-19.



Según explican en un comunicado en Facebook, “ao longo desta difícil tempada vímonos gravemente prexudicados pola suspensión de varios partidos por positivos Covid. Este club, así como outros moitos do noso grupo do Preferente Sur, vendo o carrusel de partidos que se estaban suspendendo no seu momento”. Debido a esta circunstancia, desde el club se solicitó a la Federación que aplazase “unha xornada ou dúas” para poder recuperar partidos en fin de semana debido a que, “para equipos como o noso, xogar entre semana supón grandes perdas económicas derivadas dos beneficios de explotación en día de partido”.



Sin embargo, a pesar de su petición, señalan que la Federación supendió alguna jornada en otros grupos “e no noso denegóusenos esa opción, vendo que se nos estaba prexudicando gravemente tanto deportiva como economicamente”. A raíz de ello, lamentan, se han visto obligados a disputar, en las últimas jornadas de fase regular, cuatro partidos en 14 días, “un agravio que ningún outro club desta competición tivo que soportar”. El pasado 1 de abril, tras conocer que se suspendía el partido que les enfrentaba al Mondariz, el Juventud solicitó que se suspendiera la jornada entera de su grupo. Sin embargo, a día de ayer, todavía no habían recibido respuesta. Por ello instan a la RFGF a no dejar “desamparados a clubs modestos”.