El Club de Natación y Salvamento Vilagarcía protesta ante la limitación de público en Elche

El Club de Natación y Salvamento de Vilagarcía emitió un comunicado de protesta ante la notificación por parte de la RFESS de la limitación de deportistas como público, y la prohibición de asistencia como público general en el Campeonato de España de Elche. “Consideramos una total falta de respeto la publicación de esta información a falta de tan sólo 5 días para el inicio de la competición por la repercusión, en primer lugar económica, que tiene para deportistas, familiares y clubs que han hecho reservas de billetes y alojamiento para poder asistir al campeonato. En segundo lugar, por las repercusiones emocionales”, señalan desde el CNS.



Por otro lado, han querido resaltar la imposibilidad de que algunos deportistas se queden solos al no poder entrar al recinto, ya que se trata de menores de edad. “Están faltando al respeto ,de nuevo,no solo a los deportistas, si no también al deporte del salvamento, haciendo que la mayor competición del año para ellos no tenga el ambiente competitivo que debiera”.

"En cuanto a la opción ofrecida por la Federación de poder ver la retransmisión en directo en el canal de TV RFESS Media, la tenemos todos siempre pero para eso no nos desplazamos a Elche. Si hacemos el esfuerzo económico, laboral, etc. es para poder verlo en vivo y en directo, no a través de una pantalla en el bar de al lado de la piscina", comentan desde el club.