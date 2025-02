El Club Roli caldense deja fantásticas sensaciones en el The Battle of Toletum

El Club Roli de Caldas de Reis se desplazó hasta Toledo para disputar uno de los eventos más importantes de España, el The Battle of Toletum, que reúne a competidores de toda España y Portugal, con un nivel de competición muy alto en el aspecto más técnico de distintas artes marciales, como son Kung fu, Kempo, Kajukembo, Tai shin do o Hapkido, entre otras. La entidad caldense desplazó a un grupo de 23 competidores entre siete y 13 años, encabezados por los maestros Julio Oliveira y Raquel Vila.



En categoría seis-siete años, Leo Palacios, Mateo Rodríguez y Bruno Pampín que consiguieron una muy merecida medalla de plata. En edad de 10-11 años, Víctor Fernández, Daniel Oliveira y Darian Ríos quedaron a una décima del tercer puesto. Por otro lado, María Iglesias, Llara Pampín, Nicolás Bello, Lucía Suárez, Xabier Rocha y Antón Cibeira, quedaron entre los 7 primeros.

En la categoría de 12-13 años, Roi Sende, Manuel López, Roque Figueira y Cesar Calvo consiguieron alzarse con la medalla de oro después de una coreografía de defensa personal muy elogiada. En la misma categoría compitieron Bruno Oubiña, Hodei Rey, Gabriel Tourís y David Amestoy que consiguieron la medalla de bronce.



Para finalizar, en la categoría femenina el equipo compuesto por Thaís Froján y Daniela Vigo, alcanzó, por decisión arbitral, la medalla de plata, dando el broche final a un campeonato espectacular para el club caldense, que ya piensa en sus próximas salidas