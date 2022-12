El Concello patrocina al Puebla CF con 6.000 euros, al margen de las subvenciones

El Concello de A Pobra firmó un contrato de patrocinio con el club de fútbol local por un importe de 6.000 euros. Des esta forma “vincúlase a imaxe do municipio co club ao tempo que a administración local axuda economicamente no desenvolvemento da súa actividade”. Según explicó la concejala de Deportes Genoveva Hermo, “este convenio é froito da extensa e fecunda traxectoria da entidade, ademais do seu compromiso na promoción do fútbol”. El Puebla CF cuenta con un centenar de futbolistas en sus diferentes equipos, un total de 8. El presidente del club, Nelson Barreiro, estuvo acompañado en la presentación de esta firma de patrocinio por el director deportivo José Francisco Cores. “Esta achega permitirá sufragar gastos da actual tempada”, dijeron, y esperan que tenga continuidad en el futuro, ya que el próximo año el club celebrará su 50 aniversario.

El alcalde Xosé Lois Piñeiro explicó que este modelo publicitario “garante maior difusión da imaxe do municipio nos distintos torneos en que se involucra a sociedade deportiva perceptora. Esta vía se executa de maneira complementaria ás subvencións en concorrencia competitiva que outorga o Concello”.