Copa Ribadumia Sub 10: Maratón de fútbol ante un gentío este fin de semana en A Senra

A Senra acoge a partir de hoy y durante todo el fin de semana la cuarta edición de la Copa Ribadumia - Clae Viajes benjamín. Es el segundo episodio de un evento que comenzó la pasada semana con la competición infantil, en la que el Deportivo se coronó campeón al vencer en la gran final al Braga.

Esta vez serán 52 los equipos benjamines que llegan a Ribadumia desde diferentes partes de España y Portugal, por lo que se esperan unos 800 deportistas y más de dos mil acompañantes a lo largo del fin de semana en A Senra.



Parten como cabezas de serie: Celta, Deportivo, Valencia, Las Palmas, Damm CF, SC Braga, FC Porto y la Athletic Club Eskola, de la que salieron grandes jugadores como Kodro, Yuri, Unai López o Nolaskoain. Los 52 equipos se dividen en ocho grupos, cuatro de siete equipos y otros cuatro se seis equipos, que jugarán en cuatro campos de fútbol 8 en las dos instalaciones (natural y sintético).

Cuadro de competiciu00f3n

Será un auténtico maratón de partidos. Esta tarde a partir de las 16.45 horas ya se jugarán 48 encuentros. Los primeros duelos serán Xallas vs Ribadumia, Oroso vs Victoria CF, Athletic Club Eskola vs La Morenica y Montañeros vs Conxo. Esta primera jornada se cerrará a las 21:20 horas, cuando entren en liza algunos de los equipos que están llamados a pelear por el título, ya que se jugarán los duelos Valencia vs Val Miñor, Las Palmas vs Rápido de Bouzas y Victoria vs Damm de Barcelona. Los catalanes se quedaron a las puertas de levantar el trofeo en la pasada edición, en la que se impuso el Real Betis.

En la jornada del sábado se jugarán un total de 88 partidos de la fase de grupos, que se completará el domingo a primera hora de la mañana, justo antes de las eliminatorias con los cruces desde octavos a partir de las 11 horas. La gran final será a las 17.35 horas y como es habitual habrá una fase consolación en la que estarán en juego la Copa Clae Viajes.