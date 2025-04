La Copa Xunta Minibasket, otro evento que se suma a la agenda deportiva de Vilagarcía en Semana Santa

Vilagarcía acoge este fin de semana la Copa Xunta de Minibasket, que reunirá a 8 equipos masculinos y a 8 femeninos de la categoría alevín en los pabellones Sara Gómez, Fontecarmoa 2 y del IES de Carril. Organizado por la Federación Gallega de Baloncesto, que estuvo representada en la presentación por la vilagarciana Lola Oliveira, quien disculpó la ausencia del presidente Julio Bernárdez por motivos familiares, reúne a 240 deportistas de equipos que llegarán de diferentes partes de Galicia y que lograron su clasificación en las fases de concentración.

El alcalde Alberto Varela agradeció a la Federación que "se acordase da nosa cidade" para acoger el evento y puso en valor "as magnifícas instalacións" de las que dispone la capital arousana, una vez reformado el pabellón Sara Gómez. Varela resaltó que este campeonato es uno más de la cargada agenda que tendrá Vilagarcía en Semana Santa y dijo que la ciudad será "referencia del deporte base en España" durante estas vacaciones, en las que "vai a estar abarrotada de nenos a nenas". Se espera también una nutrida presencia de padres y acompañantes, lo que repercutirá en la hostelería local, cuyos establecimientos estarán a rebosar.

Los partidos comienzan el sábado a las 10 horas, también se jugarán a las 12, 16 y 18 horas. El domingo se jugarán las semifinales y las finales por la mañana. En categoría masculina, las eliminatorias serán: Novobasket Vigo vs Basket Coruña; Sesis do Nadal vs Salesianos Vigo; BBALL Ourense vs Ría de Ribadeo y Peleteiro vs Singievalue BBCA. En categoría femenina se cruzan: Costa Ártabra y Arxil, Allariz y Celta, Salesianos Vigo y CAB, y Seis do Nadal y PBBA.