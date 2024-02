El Cortegada enfrenta un “reto muy grande” en casa

El Mariscos Antón Cortegada recibe hoy a las 19:30 horas en Fontecarmoa 2 al Miralvalle, que actualmente ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria. Un partido duro para las de Álvaro Fernández, que ahora mismo entrarían en los puestos de ascenso al encontrarse en quinta posición, y ya que el Segle XXI, al ser un equipo formativo, no podría ascender.



Un partido difícil, en el que las vilagarcianas esperan mantener el espíritu competitivo que ya mostraron la pasada jornada en León. En cuanto a sus rivales, estas llevan sin caer derrotadas desde el pasado once de noviembre, cuando se enfrentaron al líder de la clasificación, el Segle, acumulando así una racha de once victorias consecutivas. Unas cifras que ya alertan del intenso duelo que se vivirá en Fontecarmoa.

“El equipo está muy ilusionado y motivado por jugar en casa, y la verdad que con un extra de energía tras la victoria en León”, destaca Fernández. La motivación de todas las jugadoras es evidente, y será necesaria para no dejar escapar el partido, poniendo especial énfasis en la parte defensiva, ya que el Miralvalle cuenta con grandes anotadoras como Ana Flores, que lleva 182 puntos en lo que va de temporada, o Maira Horford, que lleva 179, entre otras jugadoras destacadas.



“Es el equipo con más presupuesto del grupo probablemente, están compitiendo a un grandísimo nivel, haciendo grandes números. Va a ser un reto muy grande”, recalca Álvaro Fernández. Lo cierto es que, a lo largo de la temporada, el Miralvalle solo ha perdido dos partidos, por lo que el gran reto será “llevar el partido a competirlo”. “Sabemos que podemos tener una posibilidad y ojalá las cosas nos salgan como nos están saliendo los entrenamientos”.



Con la esperanza de hacer disfrutar a los aficionados, el Cortegada luchará por su tercera victoria consecutiva.