El Cortegada inicia hoy ante Rosalía la primera de sus cinco citas seguidas en casa

De los nueve partidos que le restan de liga al Mariscos Antón Cortegada, seis de ellos serán en Fontecarmoa. El equipo de Javi Nogueira inicia hoy en el derbi ante el Rosalía santiagués una frenética serie de partidos como local. Un total de cinco consecutivos en los próximos quince días. Y es que el próximo fin de semana jugará sábado y domingo ante Ibaizabal y Baraklado, y solo dos días después, el martes 1 de marzo, recibirá al MagecTías en el aplazado.





Javi Nogueira ha podido disponer de todas sus jugadoras esta semana para entrenar. Toda una novedad después de un mes y medio de percances e incidencia covid que han lastrado al equipo. Con un bagaje de 7 victorias y 10 derrotas, el Cortegada está en mitad de la tabla prácticamente a la misma distancia del descenso (3 victorias de colchón) que del cuarto puesto que da derecho a jugar el play-off (a 5 victorias y un partido menos).





De lo que suceda en las dos próximas semanas dependerá el objetivo por el que peleará el equipo hasta final de liga. De momento Nogueira no quiere pensar más allá del partido de esta tarde (19.30 horas) ante el Instituto Rosalía de Chiqui Barros, que está justo por detrás en la tabla. “Es un equipo diferente, un dolor de muelas porque tiene infinidad de alternativas en defensa”, explica Nogueira, que ha preparado a las suyas para atacar las diferentes zonas que plantea el técnico ferrolano a lo largo del partido.





“Tenemos que estar concentradas, no perder la calma y hacer los tiros que tenemos que hacer, no los que ellas quieran que hagamos. Si conseguimos dominar el ritmo del partido y jugar en transición para no atacar contra estas defensas será muy importante”.





En las visitantes destaca la ala pívot canadiense Catherine Traer, afincada en Santiago porque su pareja es el jugador el Obradoiro Thomas Scrubb. Promedia más de 12 puntos y casi 6 rebotes por partido, otras de las referentes ofensivas son Carla García, Ángela González, Blanca Manivesa y Sara Corredoira. El Cortegada tratará de ganar la batalla del rebote, sabiendo que su rival es muy potente en el ofensivo. Sin en defensa se cierren mucho a base de zonas, en ataque las santiaguesas apuestan por jugar muy abiertas, por lo que el Cortegada tendrá que adaptarse para defender sobre todo con sus interiores lejos de la zona, a la vez que tratar de sacar réditos en ataque de los centímetros y fortaleza al poste de su trío de pívots.