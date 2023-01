Un Cortegada sin Mercy busca dar otra machada en Almería

El Mariscos Antón Cortegada se mide esta tarde al Ingenia Solar Energy Costa de Almería a partir de las 20:45 horas con solo ocho jugadoras disponibles, una vez que Mercy Wanyama continúa en Kenia sin poder viajar y Andrea Ríos está lesionada. Además, Sara Gómez estuvo enferma durante la semana con una gastroenteritis con proceso febril. La capitana entrenó ayer por primera vez desde el lunes. Y Ángela Coello arrastra molestias por un golpe en el último partido.



La expedición vuela esta mañana a Madrid y allí cogerá otro avión con destino a Málaga. Después se desplazará en coche a Almería, donde le espera un rival con el está empatado en la tabla, con un balance de 8 victorias y 5 derrotas. “Es un equipo que se reforzó con la argentina Macarena D’urso que es la pieza que les faltaba en la dirección. Ahora tienen una plantilla muy potente”, explica Javi Nogueira. En el juego interior de las andaluzas destaca la congoleña Mariana Muadi, que mide 1,87 metros y promedia 16 puntos por partido. “Es muy atlética”, dice Nogueira, consciente de la seria amenaza para el limitado juego interior de su equipo debido a las bajas. La ex del Cortegada Lucía Méndez y Alicia González son otras de las destacadas del rival. “Va a ser difícil por el juego interior, nuestra escasa rotación y el rebote”, reconoce Nogueira. Si bien, el Cortegada ya fue capaz de ganar el sábado al Bosonit riojano en similares circunstancias, aunque las de Logroño no tienen una jugadora tan física como Muadi. “Además también tienen muy buena mano desde fuera. Son muchas amenazas. Tenemos que estar muy bien porque vamos ocho y una de ellas no está en plenas condiciones”, en alusión a Sara Gómez.



“La clave es llegar frescas del viaje y que nos aguantn en el tema de las faltas Carla y Ángela”, explica el entrenador del Cortegada.