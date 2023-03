El Cortegada visita en Tenerife al colista descendido Aridane

Con la salvación virtual en el bolsillo, el Maristas Antón Cortegada visita este sábado a las 21 horas al colista CB Aridane en el pabellón de Severo Rodríguez de Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife). El equipo de Javi Nogueira quiere lograr otro triunfo para sellar matemáticamente el objetivo y seguir escalando en la tabla con la idea de finalizar lo más arriba posible. Incluso perdiendo, las vilagarcianas podrían dejar hechos lso deberes este fin de semana en función de otros resultados.

Las canarias, descendidas, llevan 8 derrotas seguidas. "Es un equipo que a nosotros en la ida se nos atragantó con su defensa en zona y nos dio mucha guerra", explica Javi Nogueira, que no podrá contar todavía con Sara Gómez. "Aunque ha mejorado a lo largo de la semana, aún no entrenó con el grupo y no vamos a forzar". Por lo que respecta a Nuria Chorén, tuvo que parar en la sesión del martes por molestias en el tendón rotuliano, pero podrá jugar.

"La clave va a ser nuestro juego interior", explica Nogueira ante un rival que a lo largo de sus partidos acusa altibajos y ha cambiado de entrenador varias veces esta temporada. "Es un partido ganable, pero eso hay que demostrarlo en la pista", advierte Nogueira.