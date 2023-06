El coruñés Barroso llega al Arosa, donde no siguen Sandá, Fajardo y Abel

El centrocampista de banda Gabriel Barroso es el cuarto fichaje del Arosa, que hoy anunció las bajas de Pablo Rial, Campillo, Sandá, Abel Suárez y Jorge Fajardo. Barroso, coruñés de 20 años de edad, llega procedente del As Pontes, donde acabó la temporada tras jugarla entera en Tercera en el Viveiro.



Formado en las categorías inferiores del Ural y el Montañeros, tuvo un paso fugaz por el Deportivo y terminó su etapa formativa en la Penya Deportiva ibicenca. Jugó en el Laracha en Preferente en la temporada 2021-2022, siendo el máximo goleador con 9 tantos (4 de penalti) de un equipo que descendió. El pasado año jugó 24 partidos en Tercera RFEF en el Viveiro, anotando 2 goles. Finalizada la campaña se fue al As Pontes, donde jugó los cinco últimos encuentros. Tanto el Viveiro como el As Pontes lograron la permanencia. Ahora llega al Arosa para luchar por el objetivo del ascenso. Se trata de un jugador potente, luchador y encarador, que a pesar de ser zurdo puede jugar a pierna cambiada por la banda derecha.



Es el segundo jugador sub 23 de la plantilla tras Javi Pereira. El Arosa suma ya 15 futbolistas, a la espera de anunciar más fichajes. En las últimas horas, varios portales especializados del fútbol gallego sitúan al delantero pucelano Rubén Blanco “Rubo”, que la pasada temporada jugó en el Somozas y anotó 5 goles, muy cerca de un Arosa que anunció las bajas esta mañana a primera hora. No continúan en el club el portero Pablo Rial “Baraca”, Jorge Fajardo y Abel Suárez “por decisión técnica”. Tampoco el central Alberto Campillo, inédito toda la temporada por una lesión, y que se retira del fútbol, explican desde el club. Ni Javi Sandá, “que había recibido una oferta de renovación y el pasado domingo acabó su plazo de respuesta”, dicen desde la directiva en funciones del club.

Comunicado oficial



El Arosa publicó a primera hora de esta tarde un comunicado oficial firmado por los once jugadores que renovaron: Manuel Táboas, Martín Sánchez, Carlos Pacheco, Igancio Carús, Sergio Cotilla, Santiago Figueroa, Brais Vidal, Brais Pedreira, Diego Sylla, Iñaki Martínez y Borja Míguez. En el mismo, los jugadores muestran “preocupación” por “los comentarios y acusaciones vertidas hacia Luisito, nuestro entrenador”. Los once futbolistas explican que “jamás ningún jugador de esta plantilla se sintió maltratado ni física ni psicológicamente por él. De haber sido así, no habríamos renovado”. Los once renovados muestran su “apoyo conjunto a Luis” y piden a la afición “unidad”, explicando que “necesitamos remar todos y todas en la misma dirección para conseguir el objetivo que todos deseamos”.