El crecimiento del EncestaRías en Pontevedra hace inviable un posible regreso a Fontecarmoa

La novena edición del Torneo EncestaRías se cerró con un rotundo éxito en Pontevedra. La presencia del Real Madrid en el Dream Game y del Mónaco en el propio evento cuadrangular, dos de los mejores equipos del continente y candidatos a ganar la Euroliga, dio otro salto de calidad a un torneo que ha alcanzado una dimensión en la capital de la provincia que hace muy difícil su regreso a Vilagarcía.



“La valoración es impresionante”, reconoce Diego Doval. “Hemos sido capaces de llenar el pabellón de Pontevedra con tres mil personas y los equipos se fueron muy contentos, dejando la puerta abierta para volver. Además hemos recibido muchas felicitaciones por parte de los aficionados, por lo que ahora mismo estamos en una nube”. Doval, que junto a Iván Villar encabezan el grupo de personas de Vilagarcía que organiza el torneo, sabe que mejorar el cartel de equipos a partir de ahora ya va a ser muy difícil. “Lo importante de haber llegado al máximo escalafón europeo es tratar de mantenerlo porque superarlo es imposible”.



El Real Madrid vs Mónaco enmarcado como el “Dream Game” levantó una enorme expectación no sólo en el propio pabellón, ya que 150.000 personas vieron el partido en directo a través de canales de televisión de España y Francia, y también en Internet. “A nivel de repercusión, mejor imposible”.

Fontecarmoa se queda pequeño

El EncestaRías hizo virtud de la necesidad el pasado año, cuando no pudo organizar el evento en Vilagarcía en septiembre porque iban a empezar las obras en el pabellón. Pontevedra acogió a la organización y desde entonces no ha hecho más que crecer. “Nos fuimos por obligación”, recuerda Doval. “Cuando tú tienes un escenario acorde, parece que todo es más bonito y suena mejor. Eso es lo que pasó con Pontevedra. Nos acogieron con los brazos abiertos y se implicaron al 100% en todos los sentidos, algo que nos desbordó por completo. Allí estamos muy a gusto, en un escenario que ahora mismo Vilagarcía no nos puede ofrecer”.

Pese a ello, la organización no cierra la puerta a volver a la capital arousana, aunque reconocen la necesidad de que “nos muestre un apoyo proporcional a lo que es el evento”. Doval lo explica. “El apoyo de Vilagarcía siempre ha sido bueno, pero el evento ha crecido y ahora demanda mucho más apoyo. Ha crecido por encima del escenario que nos ofrece Vilagarcía. Necesitamos otro escenario, no por una cuestión económica, sino de demanda del propio torneo porque un pabellón de mil personas se queda pequeño”. Trasladarlo a Fexdega, como en su día se hizo con la Vilagarcía Basket Cup cuando también creció por encima del aforo de Fontecarmoa, sería una alternativa a valorar por la organización. “Si la idea va por ahí, podemos empezar a hablar porque nosotros no queremos desvincularnos de Vilagarcía”.