Crónica: El gol de Rubo no fue suficiente para ganar

El Arosa prosigue su particular media inglesa al empatar 1-1 en Arteixo con otro gol de Rubo, que volvió a ver puerta por segunda jornada seguida. Es el tercer empate consecutivo del equipo de Luisito a domicilio. Esta vez ante un rival que terminará la primera vuelta sin ganar ningún partido en Ponte dos Brozos. El Arteixo, en un choque en el que tuvo más y mejores ocasiones, volvió a demostrar el equipo que es en casa esta temporada: dominador en muchas fases del encuentro, con opciones suficientemente claras como para conseguir la victoria pero con una preocupante falta de pegada. El equipo visitante se adelantó pronto en una acción a balón parado y disfrutó de sus mejores minutos hasta el 1-1. Desde el gol de Otero, el Arteixo fue mejor pero...

Sylla volvió a jugar en la primera parte en una posición del centro del campo / Quintana



La primera parte debería ser de empate porque el Arosa estuvo más cómodo, sobre todo en la presión, y porque tomó ventaja en el marcador en una falta lateral. Y fue de empate porque el Arteixo igualó en una buena acción con pase de Fabio a la espalda de la línea defensiva rival y gran definición de Otero.



El Arosa fue superior tras el 0-1, una acción en la que el Arteixo se despistó por completo. Con un sacador como Concheiro y con rematadores de la talla de Rubo, el nivel de concentración en la defensa del balón parado defensivo debería ser máximo. No fue así. El mediocentro oleirense, ex de Deportivo y Bergantiños, entre otros equipos, la puso con música al segundo palo, una tentación que no podía desaprovechar el delantero vallisoletano. Cabezazo inapelable para José Hevia. 0-1.

Rubo celebró su segundo gol consecutivo con la camiseta del Arosa / Quintana



Juan Riveiro no sorprendió por la elección de los futbolistas para su once inicial pero sí en la ubicación de las piezas. En un 1-4-3-2-1 muy volátil, Edu fue el delantero, eso sí, con mucha libertad. El punta de casi siempre jugó en la izquierda en defensa y en una posición más natural en ataque. Otero era más difícil de detectar para los centrales del Arosa y así llegó el 1-1 ya en el 37. Dibujó una diagonal perfecta para acabar en la espalda del central izquierdo rival leyendo a la perfección el pase en profundidad de Fabio. La pelota llegó a cerca de la frontal. Manu Táboas quiso anticipar y despejar, pero Otero llegó antes, metió la punta de la bota, se escoró a la derecha y, con poco ángulo, marcó a portería vacía.



Luisito, que dibujó un rombo en Ponte dos Brozos con Concheiro de pivote, Sylla y Martín Diz de interiores e Iñaki de mediapunta por detrás de la pareja de delanteros formada por Borja y Rubo, movió ficha en el 57. Retiró a Rubo y a Iñaki y dio entrada al central Dani y a Mella para jugar con tres medios puros -Concheiro, Enjamio y Mella-, con Martín Diz en el extremo izquierdo, con toda la banda derecha para Santi y con Sylla y Borja en punta.

La Peña Escuadra Arlequinada se desplazó a Arteixo para animar al equipo de la capital arousana / Quintana

Ocasiones del Arteixo

Las dos primeras grandes ocasiones del segundo tiempo fueron locales. La primera, en el 58, fue en una falta lateral de Cañi muy cerrada que no encontró rematador. La segunda, en el 64, también de Cañi, con la zurda en el área pequeña, tras recibir un pase de Pablo Ramos desde la derecha, pero la zaga del Arosa evitó el 2-1 ‘in extremis’ con una maraña de piernas cerca de la línea de gol.



El Arteixo confirmó su superioridad en la segunda mitad, en la que mereció ganar el partido, con presencia una y otra vez en campo contrario. Si las ocasiones de Cañi fueron claras, qué decir de la doble de Otero, en el área pequeña de cabeza y sin portero y, acto seguido, de Manu Rivas, el que inició la jugada con una gran cabalgada por la izquierda. El Arosa, ya con tres centrales y Brais Pedreira y Santi en los carriles, tuvo una de Sylla en un centro lateral desde la derecha pero su remate impactó en el cuerpo de José y la pelota salió por la línea de fondo.



El 1-1 permitió que hubiese emoción y opciones por parte de los dos equipos hasta el final, sobre todo en acciones de balón parado, pero el marcador ya no se alteraría. A falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta el Arosa contabiliza 25 puntos y es cuarto, a la espera de lo que hagan hoy los demás rivales directos.

Ficha técnica:

Arteixo: José Hevia; Sergio Pereira, Antonio, Fito, Manu Rivas (Vela, min.80); Fabio (Naya, min.72), Óscar; Sito (Pablo Ramos, min.61), Cañi (Iker, min.72), Otero; Edu.

Arosa: Manu Táboas; Santi, Enjamio, Martín Sánchez, Cotilla; Concheiro (Brais Vidal, min.79); Sylla, Iñaki (Mella, min.57), Martín Diz (Javi Pereira, min.87); Borja Míguez (Brais Pedreira, min.79), Rubo (Dani, min.57).

Goles: 0-1 Rubo (min. 7); 1-1 Otero (min. 37).

Árbitro: García Rey (Ferrol). Amonestó a Fito (26), Sergio Pereira (94), del Atlético Arteixo.

Manu Táboas, que esta vez no pudo echar el candado, en acción durante el partido de esta tarde en Arteixo / Quintana

Luisito: “Pudimos ganar, empatar y perder. Estoy contento y disgustado a la vez”

”Pudimos ganar, empatar y perder. Pudo caer para cualquier lado. Lo más justo fue el empate”, dijo Luisito Míguez al final del partido. “Tuvimos el 0-2, no lo hicimos y cometimos un error imperdonable en un equipo mío en su gol. En la segunda parte volvimos a cometer errores individuales y la única solución que te queda ante eso es poner o no al futbolista".

"No le quito mérito al Arteixo, hizo un partidazo y lo que me sorprende, con este ramillete de futbolistas que tiene, que esté tan mal clasificado. Estoy convencido que este equipo tiene que quedar arriba. Puede pelear por el play off. Por eso le doy importancia a este punto”.

Luisito, junto a los miembros de su cuerpo técnico y a los suplentes, de pie durante el partido / Quintana



El técnico visitante acabó con sensaciones encontradas. “A los 7 minutos te pones 0-1, tienes el 0-2 y remates y contras. Estoy contento y disgustado a la vez. Cuando te pones por delante y tenías todo a favor no puedes dejar que el rival se te eche encima y nosotros lo permitimos. El Arteixo no ganó en casa en toda la liga, pero aquí tampoco ganó nadie. Ellos exponen tanto que también te ponen contra las cuerdas”.