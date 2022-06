Cuando el covid te quita una excursión pero te da un torneo en Madrid

Durante lo más duro de la pandemia, las restricciones ocasionaron que muchos niños y jóvenes no pudieran disfrutar de sus excursiones de fin de curso. Este fue el caso de los jugadores del equipo infantil del Puentearnelas que, ahora, no solo van a poder vivir esta salida sino que lo harán a lo grande: Participando como futbolistas profesionales en el torneo MadCup 2022.



La oportunidad se presentó de la manera más inesperada: En forma de una invitación que llegó vía e-mail. El club decidió presentarles la propuesta a los padres de los jugadores, quienes desde un primer momento vieron en esta oportunidad la idónea para recuperar aquella excursión que no había podido llevarse a cabo en su momento.



Poco a poco y “como de broma”, en palabras del entrenador, Manuel Dasilva, los alevines fueron sumándose también a formar parte de esta aventura, de forma que mañana viernes parte una expedición de unas 40 personas, entre jugadores y acompañantes, hacia la capital de España.









Oportunidad “única”





Es la primera vez que estos pequeños del Puentearnelas participan en un evento similar, en el que estarán presentes equipos como Paris Saint-Germain, Betis, Levante, Getafe y clubes de otros países como Colombia y Uruguay. De Galicia, junto con Puentearnelas, acudirán Villalba, Celta y Val Miñor. “Os pais decidiron que era unha boa oportunidade. Vanos tratar como futbolistas e é algo único. Moi poucos van chegar a xogar ao futbol de verdade e agora van estar cinco días alí, nun hotel, xogando ao futbol e ata van ter unha festa no Wanda Metropolitano”, explica Dasilva.



Los jóvenes jugadores, de entre 10 y 14 años, tuvieron ayer su último entrenamiento de cara al MadCup y regresarán a casa el miércoles 29, seguro que con la mochila cargada de experiencias que quedarán para siempre en su memoria.