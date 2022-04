Cuando la única restricción es no disfrutar del baloncesto

El Vilagarcía Basket Cup Helena Mariño regresó ayer en los pabellones vilagar cianos de Fexdega y Castelao, donde se reunieron cientos de deportistas y familiares para disfrutar de una jornada de baloncesto, y diversión. Después de dos años de encierros, restricciones, distancias, mascarillas y temores, las imágenes que dejó ayer el evento nos devuelven a una cierta normalidad en Semana Santa en Arousa. Y es que no se puede entender esta sin baloncesto y convivencia para muchas generaciones de deportistas.



Ayer acapararon casi todo el protagonismo los debutantes “babys”, niños de 5 y 6 años que se están iniciando en el deporte de la canasta, así como los mini (alevines y benjamines) no competitivos. También se pusieron en marcha otras categorías, aunque será hoy cuando el evento carbure a pleno rendimiento en todos los pabellones, el complejo de Fontecarmoa incluido.



Esta edición es especial proque es la primera sin Helena Mariño, pero la organización la tiene muy presente no solo para dar nombre al torneo. Ayer los concejales Miro Serén y Tania García, al igual que Dani Rivas en representación de los árbitros, entregaron los premios especiales “Helena Mariño” a jugadores de diferentes equipos que destacaron en valores como compañerismo, esfuerzo y buen actitud.