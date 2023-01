Cuatro “inglesas” viajan a Sevilla con Galicia Sub 18

Os Ingleses RC estará representado en el Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonómicas que comienza en Sevilla este fin de semana. Las jugadoras Sub 18 Merchi Parada y Dilma Ruíz, y las Sub 16 Blanca Romero y Carla Mariño formarán parte de la Selección Gallega que en la primera jornada se medirá a Andalucía. El partido se juega el domingo a las 10:15 horas en el campo de CD San Pablo.



Os Ingleses RC es el club gallego que más jugadoras aporta a la selección, en la que también cuentan con representación el Escola de Rugby Asterix de Viveiro, el Santiago Rugby, el Campus Universitario Ourense, el Muralla de Lugo, el Coreti Lalín, el CR Ferrol, el Fendetestas, el Club de Rugby Arquitectura, el Lobos RC-As. Valentes y el Universidade de Vigo.



Las cuatro jugadoras vilagarcianas seleccionadas llevan varios años en la cantera de Os Ingleses, donde en la actualidad hay una docena de jugadoras repartidas en sus equipos mixtos. Merchi actúa de apertura o media melé, mientras que Blanca lo hace de primera y segunda línea. Tanto Carla como Dilma juegan de alas. Esta convocatoria pone de manifiesto el buen trabajo de cantera que lleva haciendo el club vilagarciano los últimos años, tanto en la captación como en la formación.



La segunda jornada del CESA Sub 18 femenino se celebrará el 5 de febrero y Galicia en esa ocasión jugará en casa, recibiendo a la Comunidad Valenciana.