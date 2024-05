Dani Fernández: “Me encontré un equipo enfermo y no pude encontrar la medicina que necesitaba”

El Ribadumia sigue asimilando el descenso a Primera Autonómica después de 17 años. Tras una mala temporada del equipo en lo deportivo, el pasado fin de semana tras la derrota frente al Valladares por 4-0 confirmó el peor de los presagios.



Con el cambio de entrenador los resultados positivos no terminaron de llegar. A pesar de que el equipo compitió bien en la mayoría de sus partidos, la mala fortuna en los minutos finales les ha costado muchos puntos .“Hemos dejado de sumar muchos puntos importantes en los últimos minutos de los encuentros, ya sea por mala suerte, nervios o por la mala gestión en esos momentos tan delicados de los partidos. Uno de los más duros que nos tocó vivir, y que creó que nos marcó mucho de cara a lo que nos faltaba por jugar, fue el partido en casa frente al Atios. En el que llegamos a los últimos segundos del partido con un marcador a favor de 1-0 y nos empataron en la última jugada del partido. Ese resultado nos hubiera dado confianza y mucho aire” aclara Dani Fernández.



“No es fácil coger un conjunto en esta situación, me encontré un equipo enfermo y no pude encontrarle la medicina que necesitaba” explica el entrenador. Tras el descenso, los jugadores están tristes y decepcionados, pero no dejan de pensar en su próximo partido en casa frente al Atlético Arnoia, con el objetivo de hacer un buen partido, sumar los tres puntos y darle una alegría a su afición. “ Queremos terminar la temporada con las mejores sensaciones posibles” comenta el entrenador.

Con la misma mentalidad afrontarán su último partido de la temporada frente al Céltiga, será un partido complicado frente a un equipo que se está jugando ascender. El futuro de Dani Fernández, a día de hoy, es todo una incógnita, ya que cuando el míster fichó por el Ribadumia se acordó que dirigiría los últimos partidos. “Todavía no he hablado con el club sobre mi futuro” aclara el técnico vigués. Pese a no saber qué pasará con su futuro ,Dani Fernández no descarta continuar en el conjunto aurinegro.



“Entrenar a un equipo como el Ribadumia es todo un premio, sea en Preferente o en Primera Autonómica. Pero antes de tomar decisiones, y en caso de que se nos ofrezca continuar en la entidad, tenemos que valorar los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Saber los jugadores que se pueden quedar, los que se van a marchar, para poder tener un equipo competitivo la próxima temporada para cumplir los objetivos” explica Fernández.