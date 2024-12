El Deiro prepara una recogida de alimentos ante Marcón

La Unión Deportiva San Miguel de Deiro prepara una recogida de alimentos para el encuentro de Copa Deputación que los enfrenta al Marcón. Dicho enfrentamiento, correspondiente a la tercera eliminatoria de la competición, se disputará este viernes día seis, a las 12 horas en el Monte da Lomba.



El Deiro no cobrará entrada de manera monetaria para el encuentro ante Marcón, si no que lo harán mediante dos kilos de alimentos no perecederos, como galletas, arroz, pasta, aceite o leche. Todos los alimentos que recauden serán donados para el banco de alimentos.

Asimismo, el club lleva más de 15 días con una recogida de alimentos en Vilanova, colaborando con los distintos comercios locales, además del propio Concello de Vilanova. En estos 15 días, la entidad ya ha recogido multitud de alimentos gracias a la colaboración de establecimientos. El recuento oficial será en el partido del viernes.