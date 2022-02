Denis deja el Arosa con “la espina” de no haber debutado

El Arosa comunicó ayer de manera oficial la baja del defensa malagueño Álvaro Denis Vivar Becerra, “Denis”, quien se desvincula del equipo arlequinado tras haber alcanzado a un acuerdo con el club y sin haber llegado a debutar con el mismo.





Denis, de 21 años, formado en la cantera del Málaga, equipo en el que jugó en División de Honor Juvenil, pasó por el Rayo Vallecano B y la temporada pasada por el filial del Hércules. Ahora abandona el Arosa para incorporarse al Gran Peña - Celta C, actual líder del grupo Sur 2A de Preferente.





Eso sí, lo hace “con una espina clavada, por no haber podido demostrar lo que valgo, pero con un cariño enorme hacia el Arosa y a Vilagarcía”. A pesar de ello, el futbolista asegura que ha intentado dar “lo máximo” en cada entrenamiento y “ayudar a los compañeros”. Además, quiso dar las gracias a la afición, así como a la dirección deportiva, a los trabajadores del club y a los compañeros, “a los que considero amigos y dentro de lo que cabe Vigo está cerca de Vilagarcía y pienso que esto es una amistad que va a durar para siempre por lo menos por mi parte”.





Denis afirma haber sentido “el calor que se me ha dado cada fin de semana que he tenido la oportunidad de ir convocado a A Lomba”.





En cuanto a no haber podido debutar, señaló que “hay cosas que no dependen de uno y esas cosas no las puedes controlar”. En lo referente a su nuevo equipo, explicó que se incorporará esta semana, si bien desconoce la fecha exacta, ya que todavía se están realizando los trámites pertinentes.





El futbolista espera encontrar en Vigo la oportunidad que no ha tenido en el Arosa “y que pueda disfrutar

del fútbol y de los partidos los domingos, que es lo que más echo de menos”. En ese sentido se reafirma en la decisión de irse ya que, afirma, “creo que era la mejor opción para mí”.





Desde el Arosa le han deseado a Denis toda la suerte en esta nueva etapa profesional y vital que ahora comienza en la ciudad olívica.