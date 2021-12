Desestiman el recurso de apelación del Unión contra el Anduriña

Nuevo golpe judicial para la Unión Sociedad Deportiva Grove después de que, nuevamente, la Justicia haya dado la razón al Anduriña y desestime “plenamente” el recurso de apelación presentado por el Unión.



El conflicto se remonta a 2005, cuando se produjo la fusión entre el Anduriña, club histórico, con el Deportivo Grove, para crear la USD Grove. En 2019, coincidiendo con el centenario del Anduriña, un grupo de personas decidieron recuperar el antiguo club, algo que fue mal visto desde la USD.



En primer lugar, acudieron a la Secretaría Xeral para o Deporte, que rechazó en 2019 la petición del club meco de anular la inscripción ese año del Anduriña S.D. en el Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia. Tras esto, decidieron llevar el caso a los tribunales y el pasado mes de enero, la Sección 3 de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resolvió que el Anduriña había cumplido los requisitos para que la Administración la inscribiese como entidad deportiva gallega, como un nuevo club a efectos jurídicos que no tenía nada que ver con la asociación deportiva desaparecida.



Ante este portazo en la vía contenciosa, el Unión lo intentó por lo civil. Planteó causa en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados, que en un auto de abril de 2021 les volvió a quitar la razón: La cuestión no competía en esta jurisdicción y, además, ya había sido convenientemente analizada en la contenciosa.



No conformes con este parecer, esta decisión fue recurrida por el Unión y ahora es la Audiencia Provincial la que desestima “plenamente el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación de Unión Sociedad Deportiva Grove”, además de confirmar “en su integridad el auto impugnado dictado en fecha 19 de abril de 2021, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cambados, con imposición de costas de la alzada a la parte recurrente”.



Cabe señalar que, en la sentencia del TSXG, también se niega la historia sobre la fusión de ambos clubes, al señalar que “se acordó la fusión de Anduriña S.D. y Deportivo Grove, obligándose a crear un nuevo club, lo que finalmente no tuvo lugar, pues no se constituyó una nueva entidad deportiva, sino que se cambió la denominación del Deportivo Grove a Unión S.D. de O Grove.