Diego y Noel Domínguez, subcampeones del Mundo

La tercera jornada del Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 de sprint que se está celebrando en Szeged (Hungría) deparó la primera medalla para los representantes arousanos. Los hermanos breoganistas Domínguez, Noel y Diego, se proclamaron subcampeones del Mundo en C2 500 metros Sub 23 al acabar segundos con un tiempo de 1:42.04, tan solo superados en 71 centésimas por los italianos Gabriele Casadei y Dawid Szela.



Los palistas del Breogán de O Grove volverán a pelear hoy por medalla en la final de C2 1.000, que se disputa a partir de las 10:35 horas. Además Diego disputará el domingo la final de C2 500 mixta junto a Antía Jácome, mientras que Noel afrontará mañana la prueba de C1 5.000.



Ayer entró en liza Manuel Fontán, del Náutico O Muiño de Ribadumia. En la prueba de C1 500 Sub 23 fue segundo con un tiempo de 1:51.22, por detrás del chino Bowen Ji (1:49.96) por lo que consiguió sin dificultades el pase a las semifinales (no hubo pase a la final directa). Fontán remará hoy por la mañana la final de C4 500 junto a David Barreiro (Breogán de O Grove), Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Cayetano García (Náutico de Sevilla) a partir de las 12:09 horas. Por la tarde, el palista del club de Cabanelas afrontará la semifinal de C1 500 (16:10 horas) con el objetivo de colarse en la final.



Hoy también pelearán por medalla el vilagarciano Pedro Torrado (As Torres Romería Vikinga de Catoira) y Carlos Picón (Náutico O Muiño), junto a los palistas del Piragüismo Aranjuez Daniel Ros y Asier Cortijo.Lo harán en la final de C4 500 júnior a partir de las 10 horas. Torrado remará mañana la prueba de C1 5.000.



La grovense Valeria Oliveira fue cuarta ayer en su serie de C1 200 júnior con un tiempo de 49.74, por lo que pasó a semifinales, que disputará hoy a partir de las 16:40 horas. l