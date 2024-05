Un doblete de Marcos Blanco arrebata el sueño copero al Sanxenxo

Al Villalonga de Luciano González no hay reto que se le resista. En esta ocasión, dos goles de Marcos Blanco ante el Sanxenxo, llevan al conjunto celeste a los cuartos de final de la Copa Rías Baixas. Los líderes de Preferente Sur se enfrentaron al Xunventud Sanxenxo en Baltar de Arriba, consiguiendo el triunfo por 1-2. El artífice de los goles del Villalonga no pudo ser otro que Marcos Blanco, que anotó el primer gol de los de Luciano González cuando solo llevaba un minuto en el terreno de juego. No tardaría mucho más en sentenciar el marcador, ya que el delantero, cuatro minutos más tarde, en el 58, marcó el último tanto del partido.



Un duelo que los de Luciano González emplearon a modo de entrenamiento, tal y como señala el técnico. “A nosotros nos sirvió como entrenamiento. Aprovechamos también para darle minutos a los juveniles. De hecho, jugaron 4 juveniles de titulares. Después en la segunda parte aprovechamos también para los jugadores de la primera plantilla que tuviesen un poco de exigencia física para aprovechar de entrenamiento”, comenta.

El Villalonga inició el partido con cuatro juveniles de titulares | Mónica Ferreirós



“En la primera parte tuvimos un poco de posesión de balón, ellos físicamente estaban frescos. El partido fue bien, manejamos el balón un poquito y no hubo muchas ocasiones”, señala Luciano.

La segunda mitad



El encuentro se dinamitó a partir del descanso, ya que hasta entonces, el marcador se mantenía a ceros. "En la segunda parte nos pitaron un penalti en contra y nos adelantaron el marcador. Después ya cambiamos un poco el ritmo de juego y ya fuimos muy superiores a ellos. Fue cuando entraron los jugadores de la primera plantilla, y ahí ya manejamos el partido a nuestro ritmo que queríamos”, destaca el técnico.

El Villalonga se enfrentará al ganador del duelo entre Puentearnelas y Céltiga | Mónica Ferreirós



Lo cierto, es que en los últimos minutos, el Sanxenxo se vio devastado por el conjunto celeste. “Estamos muy contentos porque se ha hecho un muy buen trabajo”, recalca Luciano González. Ahora, el Villalonga tendrá que esperar al próximo 22 de mayo para conocer quien será su rival en cuartos. Un puesto que se disputa entre Puentearnelas y Céltiga.

Ficha ténica

Sanxenxo: Jesús Juanatey; Sartages, Miguel Martínez (Aarón, min.79), Jorge Segura, Dani Martínez, Iñaki (Casal, min.46), Pablo Piñeiro, Nico, Iago Pérez, Martín Rey (Jose Manuel, min.67), Dani Iglesias (Nogueira, min.46).

Villalonga: Lores; Eloy (Álex Dieguez, min.72), Mateo (Moncho Fontán, min.53), Soutullo, Jesús Barbeito, Alejandro Picallo (Héctor, min.53), Tomás, Oubiña, Raúl Diz (Marcos Blanco, min.53), Cavani (Nico, min.53), César Fontán.

Goles: 1-0 Nogueira, de penalti (min.50), 1-1 Marcos Blanco, de penalti (min.54), 1-2 Marcos Blanco (min. 58).

Árbitro: Cascallar Serantes. Amonestó a Aarón, Enrique, Héctor y Marcos Blanco.