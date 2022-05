El Dorrón está de vuelta a los 40

El año en que España albergó por primera y única vez un Mundial de fútbol, en el Concello de Sanxenxo se fundó el Dorrón CF. Concretamente el 22 de mayo de 1982, culminando el trabajo de un grupo de voluntarios de la parroquia que construyeron el campo de fútbol en unos terrenos cedidos por los vecinos en el “alto da torre”, junto al cruceiro, que da nombre a la instalación. Emiliano Cacabelos fue el fundador de un club que en apenas dos semanas cumplirá los 40. Pero lo hará en una extraña situación, con el equipo sin competir en la presente temporada por la falta de dotación de hierba artificial al campo, que sigue en “stand by”.





No se puede explicar la historia del fútbol de Sanxenxo sin hablar del Dorrón, que disfrutó de su época más gloriosa a principios de la década de 1990, cuando ascendió a Primera Regional, llegando a contar con categorías base y también su propia peña de aficionados llamada “Dragons Norte”. La 2018-2019 fue la última temporada del Dorrón en competición. La dificultad para encontrar futbolistas dispuestos a jugar en el único campo del Concello que sigue siendo de tierra fue una barrera insuperable para la entidad.





Pero la parroquia no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y olvidar al club con el que se identifican todos sus vecinos, por eso en este año 2022 ha aparecido una nueva directiva compuesta por 14 personas y que preside Juan José Agís Da Silva, que ya están trabajando duro para que el Dorrón vuelva a los campos gallegos en la temporada 2022-2023, aunque para ello necesitan que el Concello tome una decisión sobre las obras de reforma en el campo do Cruceiro, que en estos momentos está totalmente abandonado. “Pedimos hai un mes unha reunión co Concello para que nos digan que teñen pensado facer co campo”, dice el nuevo presidente. “O clube cedeu o campo ao Concello para que se levara a cabo, pero a situación non avanza”. Se van a cumplir dos años desde que el gobierno municipal trasladara a los vecinos su intención su compromiso de llevar a cabo el proyecto, que incluye la dotación de hierba sintética y el desmonte del terreno y construcción de los muros de contención, unas mejoras que rondan los 460.000 euros.





La nueva directiva cuenta con mucho apoyo en la parroquia. Aunque la idea es volver a competir en septiembre en alguno de los campos de hierba sintética del Concello, en Dorrón los vecinos quieren ver de nuevo a su equipo de fútbol en O Cruceiro, pero sobre hierba artificial, lo que les permitirá también recuperar a los equipos de cantera.





A Juanjo Agís le une un vínculo emocional con el Dorrón, ya que su padre fue directivo. Como presidente está lidiando junto a su directiva con la situación de incertidumbre que supone no saber en qué campo jugarán en unos meses. “Incluso chegamos a falar co alcalde Meaño para ver a posibilidade xogar no campo onde xoga actualmente o Xil”, explica Agís.





En su cuadragésimo aniversario el Dorrón está cada vez más cerca de recuperar su actividad por el ímpetu e implicación de las personas que forman la directiva, que no están dispuestas a arrojar la toalla pese a que consideran que desde el Concello “están ralentizando” el proceso. “A xente en Dorrón está moi entusiasmada, sentimos moito apoio e somos bastante optimistas en canto a socios e patrocinadores. Chámanos moita xente”, dice el presidente. “Tamén xogadores, algúns están no Sanxenxo e no Portonovo e xa nos dixeron que van a regresar porque son de aquí”. Así las cosas el “Dorrón United”, un clásico del fútbol regional de O Salnés, está cada vez más cerca de regresar, justo el año de su 40 aniversario y con el objetivo claro de que se busque una solución a la situación que presenta su campo, el único en Sanxenxo que sigue siendo de tierra.