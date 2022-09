El EncestaRías se consolida como referente de la pretemporada ACB

La séptima edición del Torneo EncestaRías se cerró el sábado con la victoria del Monbus Obradoiro, su primer título en Vilagarcía, y con la sensación del trabajo bien hecho por parte de los organizadores. La resaca no puede ser más dulce. Por la respuesta del público, prácticamente llenando el pabellón, el altísimo nivel competitivo pese a estar en pretemporada y el feedback positivo de los propios protagonistas, con los cuatro entrenadores participantes elogiando el torneo y el enorme mérito de la organización por mejorar y cuidar todos los detalles.



El presidente de la Asociación EncestaRías, Diego Doval, reconoce que “a nivel deportivo el torneo estuvo bien” y a nivel social “estamos dando pasos hacia adelante, con nuestros aciertos y con nuestros errores, que también los cometemos”, destacando las animaciones de baile que se hicieron Dance Academy de Vigo y el Club Arousa de gimnasia rítmica, así como el poder de convocatoria que tuvo el festival Pick& Rock, con la actuación de Somoza Trío el sábado por la noche en la calle Méndez Núñez. “Estamos contentos, creemos que el torneo está creciendo, ganando en estabilidad y empaque”.



Cerrada esta edición, EncestaRías reconoce que “tenemos la incógnita del año que viene”, ya que las obras de mejora en el pabellón de Fontecarmoa, anunciadas justamente para la conclusión del torneo, se van a retrasar. “Son unas obras súper necesarias, ya no solo para el día a día, en un evento de este estilo se pone en evidencia que el pabellón se queda muy escaso en muchas cosas, pese a la buena voluntad de todo el mundo”.



Otro de los aciertos de la organización este año fue hacer partícipes a niños y niñas de diferentes equipos gallegos (CAB de Pontevedra, CB Brión, O Meco de O Grove y el CLB de Vilagarcía) del torneo, estando muy cerca de los jugadores profesionales. “Para muchos niños era la primera vez que tenían la posibilidad de ver baloncesto de este nivel, es un recuerdo que les va a marcar”, explica Doval.



Un total de 25 personas trabajaron en la organización, cuyo reto pendiente es traer e Vilagarcía a uno de los tres grandes que todavía no han venido (Real Madrid, FC Barcelona y Valencia), ya que otros como Baskonia, Unicaja Málaga, Joventut, Burgos, Murcia, Gran Canaria o Betis ya han pasado por el evento, que se ha ganado a pulso ser un referente en la pretemporada ACB. Además, Doval reconoce que espera que en la próxima edición puedan estar los dos gallegos, Obradoiro y Breogán de Lugo.