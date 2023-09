La Escuadra Arlequinada no animó en A Lomba como muestra de malestar

La peña Escuadra Arlequinada acudió hace dos jornadas a animar al Arosa frente al Bouzas, pero no lo hizo este fin de semana en el primer partido del equipo en casa.

Decidieron no animar este domingo en A Lomba y explican que la decisión se ha tomado por el “desprecio” del que, indican, se sienten objeto por parte del presidente de la entidad. La peña puntualiza que no entra en su hoja de ruta dejar de animar el resto de jornadas, pero sí han querido adoptar esta posición en esta cita en casa, para mostrar su disconformidad con la situación.

Aunque aluden a discrepancias anteriores con la directiva, hablan de “faltas de respeto” que achacan al presidente el pasado jueves cuando un grupo de aficionados estaba en el campo viendo un entrenamiento.

Abalo afirma que “pode haber quen se leve mellor ou peor comigo”. Admite el distanciamiento en lo personal con algunas personas, “porque na asamblea deixáronme á altura do betún”. No obstante, niega faltas de respeto desde el cargo institucional: “Como presidente, eu teño que respetar a todo o mundo”. “Sempre vou defender ao clube por riba de todo”. Cree además que las críticas vienen de atrás: “Hai xente que quere poñer adestrador, xogadores... Pero é a directiva quen marca as directrices, esteamos de acordo con elas ou non”. “Ao mellor podémonos equivocar”, concede, pero insistiendo en la búsqueda de la “mellor intención” para el club. Por eso, insta a sumar y no a dividir: “Canta máis afección, mellor”.