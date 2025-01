“Espero devolver la confianza depositada en mi”, dice Hugo Villaverde

Hugo Villaverde ya es uno más en la plantilla del Arosa SC. El joven de 19 años, cedido por el RC Deportivo, ya se entrena a las órdenes de Míchel Alonso tras ser presentado oficialmente como jugador arlequinado. Un fichaje especial, ya que Villaverde formó parte del combinado juvenil que logró el ascenso a División de Honor.

“Aquí tuvo su formación y consiguió un objetivo del club del que seguimos disfrutando. Es un jugador importante para nosotros y agradecemos que decidiera venir al Arosa, eso significa que tiene buenos recuerdos”, comenta Manolo Abalo, presidente del Arosa SC. “Queremos que siga creciendo y que nos haga crecer a nosotros como club. Aquí siempre estará su casa”, recalca el presidente.



Lo cierto, es que el joven tenía otras ofertas sobre la mesa, pero fue él quien decidió volver a A Lomba. “Es un jugador con mucha calidad y visión de juego. Se asocia muy bien y ojalá nos ayude a crecer”, indica Dani Abalo, director deportivo del club.

“Es un jugador debilidad de cuándo trabajé con la cantera. Es un jugador interesante para todo, que puede aportar mucho al equipo. Fuimos siempre su primera opción, sabíamos por otras fuentes que tenía ofertas y decidió venir al Arosa, estamos encantados”, dice Abalo.

La joya de la cantera



Hugo Villaverde es bien conocido para aquellos que siguen la cantera del Arosa SC, la que considera su casa. “Mi pasado aquí fue una etapa muy bonita, disfruté mucho. Dado que no estaba teniendo minutos, buscamos otro destino dónde poder recuperar la confianza. Vistas las opciones, me decanto por el Arosa porque aquí me siento como en casa”, comenta Villaverde.

“Espero devolver la confianza depositada en mi. Espero recuperar la confianza y disfrutar jugando, a la vez que cumplir con el objetivo de ascender a Segunda RFEF”, destaca.



“El vestuario me acogió muy bien. Estoy seguro que con el trabajo de todos vamos a conseguir los objetivos. Jugando en casa esperamos sacar los tres puntos y volver a la senda de la victoria, daré todo de mi”, afirma.