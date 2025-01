“Espero lograr el ascenso de categoría lo más pronto posible”, dice Martín Rey

El ciclista vilagarciano Martín Rey, que milita en las filas del Club Cortizo de Padrón, acudió recientemente con el Team Cofidis a una concentración de pretemporada, gracias a los buenos resultados conseguidos por el deportista en la pasada campaña.

“Fue algo inesperado. Me llamaron un domingo y el lunes ya estaba yendo para allá. Fue una experiencia que no olvidaré nunca, fue un sueño para mi poder conocer a todos los profesionales”, comenta Martín Rey. De este modo, Rey pudo aprovechar para conocer más en detenimiento esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre su categoría y la profesional, a la que aspira a dar el salto lo antes posible. “Si puedo, prentendo cambiar de categoría lo antes posible. Pero hay que tener paciencia y que lleguen los resultados”, indica.



La pasada temporada logró más de 50 victorias individuales, pero no fue una gran campaña para el deportista, ya que tuvo semanas muy irregulares, por lo que este año espera solventar con nota su asignatura pendiente, la constancia.

“No me he marcado un objetivo como tal para esta temporada, si no que mis objetivos pasan por hacer cada carrera lo mejor posible, desde la primera a la última”, señala. “La temporada pasada estuvo llena de altibajos, lo que sí me gustaría lograr este año es ser más constante en el tiempo, no rendir bien una semana y a la siguiente no”, destaca Rey. Asimismo, a nivel personal, el arousano también espera poder ver que su rendimiento es el óptimo.



“Estoy en un sitio ideal como Cortizo. Hay que trabajar duro y no despistarse. El balance sin duda es opositivo y va en línea ascendente”, comenta el ciclista. A pesar de que la temporada de competición todavía no haya dado comienzo, algo que se prevé para mediados del mes de febrero, lo cierto es que en los entrenamientos están yendo bien las cosas, por lo que Rey espera mantenerse a buen nivel.