La etapa de Luisito en el Arosa ya es historia

Luisito Míguez no continúa en el Arosa tras no conseguir el objetivo del ascenso. El propio entrenador de Teo lo anunció anoche en el programa de la Radio Galega "Ao Contrataque", asegurando que es una decisión que toma él, no el club, que emitió esta mañana un comunicado en el que dice que ambas partes llegaron a un acuerdo en los últimos días. "O Arosa agradécelle o seu traballo e compromiso en todo este tempo e deséxalle sorte no futuro".

Tras el ascenso frustrado, Luisito explicó que "a decisión a tiña tomada dende o domingo", a pesar de que en los mismos micrófonos dijo tras el partido contra la UD Ourense que "teño forzas para todo..na vida estou acostumado a levar moitos paus, eu son un resiliente".



El lunes por la tarde se reunió la directiva y ayer el cuerpo técnico y la plantilla estuvieron en A Lomba, ya que el club les abonó la última nómina. Horas después, Luisito decía esto en la Radio Galega: "Non quero estar máis e díxenllo ao presidente. Fun eu o que dixen que o ciclo rematou. Este ano sufrín moito, paseino moi mal, foi o peor ano da miña vida como adestrador". El técnico se reunió ayer con los jugadores. "Comuniqueillo a todo o plantel, expiqueilles todo, é unha decisión que tiña tomada dende o domingo".



Con la marcha de Luisito no sólo se va el entrenador, también el director deportivo, ya que el de Teo aglutinó las dos figuras en su persona estos años. La primera temporada fue subcampeón y perdió en la segunda eliminatoria del play-off. En la actual se marcó el objetivo se ser campeón y acabó a 15 puntos del Bergantiños. En el play-off quedó eliminado en la primera eliminatoria, en la prórroga jugando la vuelta en casa. "Dexesarlle toda a sorte do mundo o Arosa. Voume para casa e nada máis. Pelexamos como campións e non teño nada que reprocharlle aos xogadores e o corpo técnico. Era unha decisión que tiña tomada. O que necesito tranquilidade porque foron dez meses terribles, paseino moi mal".