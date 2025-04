Extraordinaria Jéssica Bouzas al ganar a la número 17 del mundo y dar la victoria a España ante Brasil

Jéssica Bouzas se estrenó a la grande con la selección española absoluta en la Billie Jean King Cup al ganar en Ostrava a la brasileña Beatriz Haddad-Maia por 6-3, 4-6 y 6-4, dando el segundo punto a España que le permite eliminar a las brasileñas y jugarse mañana el pase a la fase final de septiembre ante las anfitrionas de Chequia, que el jueves también ganaron a Brasil.

Jéssica sacó su plus competitivo en su estreno en su dulce estreno en la Copa Federación / [EFE] MARTIN DIVISEK



Jéssica saltó a la pista después de que su compañera Sara Sorribes derrotase en el primer partido de la eliminatoria a Laura Pigossi, lo que le otorgaba una cierta red de seguridad. Quizá por los nervios del estreno o la buena puesta en escena de la número 17 del mundo, Bouzas Maneiro empezó 3-0 abajo. De hecho, de los primeros once puntos sólo ganó uno. Pero no se vino abajo y apoyada en su saque empezó a crecer en la pista y en el partido. Uno tras otro fue encadenando juego tras juego para firmar una gran remontada, aprovechando los errores al servicio de su rival. Jéssica ganó seis juegos seguidos, ya crecida en pista y sacándose sus característicos golpes ganadores que suele alternar con errores no forzados.

Jessica Bouzas en acción durante el partido / [EFE] MARTIN DIVISEK



La vilagarciana jugó un buen segundo set, que llego con máxima igualdad después de seis juegos (3-3), fue entonces cuando presionó Haddad-Maia y acabó llevándoselo por 6-4. El tercer mantuvo la misma tónica. En su sexto juego, con 3-2 arriba, Jéssica consiguió romperle el servicio en blanco a su rival, por lo que se puso 4-2 en ventaja y saque. Tuvo bola para 5-2 pero resistió la brasileña, que consiguió devolverle el break para nivelar el partido y llevarlo a un final emocional. Jéssica restó para ganar con 5-4 arriba, le dio la vuelta a un 30-0 y con algo de fortuna se fabricó su primera bola de partido y eliminatoria.

No la desperdició. Con un ganador se llevó el duelo y firmó un extraordinaria estreno en la Billie Jean King Cup, demostrando que se crece en las grandes ocasiones y sintiéndose cómoda en el papel de líder del equipo español que capitanea una Carla Suárez con la que fundió en un abrazo al final. Mañana a partir de las 15 horas (Teledeporte), Jéssica y Sorribes jugarán los individuales con las checas Linda Noskova, número 33 del mundo, y Marie Bouzkova (número 58 del mundo).