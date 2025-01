La falta de acierto condena en Baltar a un Portonovo que esquiva el descenso

El Portonovo de José Luis Salgueiro cayó por la mínima en casa, 0-1, ante la UD Atios. Un encuentro en el que los locales dominaron la primera parte, pero la falta de acierto en los distintos disparos a puerta terminó por condener a los de Salgueiro. Por su parte, los visitantes, en una acción de córner a los diez minutos del inicio, consiguieron el 0-1 gracias a un cabezazo de Santos.



“Creo que por el juego, más que por los resultados, merecimos algo más”, lamenta Salgueiro. Lo cierto, es que los locales no cedieron en ningún momento, con claros remates de Nico, Charly o Kike, entre otros, que no se acabaron materializando, incluyendo sendos rechaces que acabaron en medio de los jugadores. A pesar de que la UD Atios no planteó un duelo de fútbol intenso, los fallos de cara a portería condenaron a un Portonovo que, de momento, sobrevive al descenso con 18 puntos.