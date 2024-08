Félix Lamas: “Nos quintos Xogos, por fin nos chega a medalla”

Félix Lamas, presidente del Club Breogán de O Grove, siguió hoy la final olímpica de C2 500 en las instalaciones en Verducido de la Federación Gallega de Piragüismo, donde trabaja como secretario del ente autonómico. “Mirámolo no ordenador”, explica. “É un éxito rotundo para o noso clube. Por fin chéganos a medalla olímpica nos quintos xogos nos que hai representacion do Breogán do Grove. Á quinta foi a vencida”.

Y es que el club meco es la referencia arousana del piragüismo internacional. Domínguez se presentó en París como el cuarto piragüista en la historia del Breogán en participar en unos Juegos. Quini Costa y Fredi Bea fueron los que abrieron el camino en Barcelona 92.



Otro grovense, un David Mascato que está en París formando parte del cuerpo técnico del equipo olímpico como fisioterapeuta, acarició la medalla junto a Fredi Bea en Sidney 2000 curiosamente en la prueba de C2 500. En aquella ocasión el C2 grovense fue cuarto.



Después de cuatro Juegos Olímpicos con representación del palistas de O Grove_ Fredi Bea compitió en todos ellos_ a la quinta llegó la vencida para el Breogán. Una medalla que salda una deuda histórica de los Juegos con el club. “Sabiamos que estaban moi finos, dende que gañaron o selectivo viñéronse arriba, traballaron moi ben e estaban facendo tempos moi bos”, explica Lamas.

“Nós sabiamos que opcións ían a ter”, pero las experiencias pasadas también hacían pensar que “moito depende que nese día as cousas saian ben e neste caso resultou porque sin regatas que saen así nese momento”. Domínguez y Moreno ganaron por muy poco en el selectivo de Veducido a la pareja del Náutico O Muiño de Ribadumia que forman Manu Fontán y Adrián Sieiro, también muy jóvenes, lo que demuestra el potencial y el futuro de la canoa gallega. “Había máis C2 a nivel galego que estaban en tempos similares. O futuro do C2 en España está asegurado”.



Este viernes será el pontevedrés Pablo Crespo, también muy joven, el que pelee por meterse en la final de C1. “O traballo que se está a facer da os seus froitos e hai futuro”, dice el secretario de la Federación Gallega, donde se trabaja fuera del foco, ya que incluso el presidente, Fredi Bea, no está en París, sino que ha preferido quedarse en Galicia y estaba en Lugo firmando un convenio con la Diputación. Si bien, está en contacto directo con todos los deportistas, “animando e facendo todo o que está na súa man”.



Con el bronce del K4 500, también con representación gallega, el piragüismo ha superado a la vela como el deporte español con más medallas en la historia olímpica. “É importante que se den conta dunha vez que hai que apostar polos deportes que triunfan en Galicia, isto tense que reflexar nas axudas que temos os clubes e as Federacións, temos que apostar como o fan outros países”, insiste Lamas.

Habrá un recibimiento

Aunque todavía no hay fecha ni la directiva se ha reunido para hablar de los detalles, el presidente del club confirma que el Breogán preparará un homenaje cuando Diego Domínguez vuelva a Galicia, bien sea tras los Juegos o más adelante. “Temos pensado facer algo, pero aínda haberá que falalo”, dice un Félix Lamas exultante. “Estamos moi orgullosos”.



Diego Domínguez llegó a Galicia hace cinco años siguiendo los pasos de su hermano Noel, que también pertenece al Club Breogán y es un joven palista con un notable palmarés internacional.



Ambos ingresaron en el CGTD y en el Breogán atraídos por la historia y palmarés del club. Esta medalla olímpica de Diego servirá de inspiración y espejo a los canteranos del club meco. “É máis coa idade que ten el. É un exemplo para os rapaces novos que comezan neste deporte. Traballando e querendo poden conseguirse os maiores logros. Esperamos que isto teña o seu tirón como no seu día o tivo David Cal”, explica Lamas.