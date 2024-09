Fexdega celebra este sábado el XXX Memorial Adolfo Pedrido con más de 200 jugadores

Vilagarcía acoge este sábado en Fexdega la XXX edición del Memorial Adolfo Pedrido de ajedrez, coorganizado por el CX Fontecarmoa y la Fundación de Deportes. El concejal Carlos Coira y el directivo del CX Fontecarmoa y secretario de la Federación Gallega, Ángel Vilas, acompañados por Juanmi Doval, presentaron el evento que homenajea a una figura clave en el deporte de la capital arousana, “mentor del ajedrez en Vilagarcía y al comarca”.



Compiten más de doscientos jugadores de diferentes partes de Galicia. Por una parte se celebra la prueba del Circuito Galego de Promoción en las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14, para los que figuran inscritos más de un centenar de participantes. Es la decimosegunda de la diecisiete pruebas del calendario, que empezó en octubre y finalizará en noviembre también en Vilagarcía con la disputa del Open McDonalds.

Y por otra, el Open Absoluto Internacional, con casi un centenar de jugadores y valedero para el ranking ELO Fide. Destaca la participación del Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov, así como la del Maestro Internacional Julio Suárez, del clu anfitrión. Al sanxenxino sólo le falta una norma para convertirse en Gran Maestro, con lo que haría historia para el CX Fontecarmoa y para el ajedrez gallego, que sólo cuenta con dos en la actualidad. También destaca la participación de los Maestros FIDE Fernando Aller, Óscar Bruno del Prado, Xulio del Prado y los jugadores del CX Fontecarmoa Dan Cruz y el venezolano Alexander Zambrano, fichado hace unos meses. E

El Torneo Absoluto reparte premios en metálico para los cinco primeros clasificados: 200 euros, 150, 100, 80 y 50 respectivamente. También hay trofeos por puesto, tramos de ELO y categoría femenina. Comenzará a las 10 horas con la recepción de los jugadores, y las partidas empiezan a las 11 horas. Se juega por sistema suizo a 7 rondas. El club anfitrión estará representados por unos 40 jugadores en torneo de promoción y por 30 en el Open Absoluto. La entrega de trofeos será a las 20 horas en Fexdega.