El filial del Athletic, candidato al ascenso, visita hoy San Pedro

El Atlético Villalonga inicia esta tarde en San Pedro a las 18 horas ante el filial del Athletic Club su tercera temporada seguida en Segunda RFEF. Tercera aventura y tercer técnico diferente. Edu González ha reemplazado a Cris Oreiro, que realizó un gran curso el pasado año tras tomar el relevo de Luis Treviño. El vigués no podrá contar para esta primera cita con los últimos fichajes, ya que la delantera francesa Sara Barraquier, que convenció al técnico tras el período de prueba, y la norteamericana Arianna Del Moral no disponen aún de la ficha en vigor.



Tampoco estarán Mery, que sigue su proceso de recuperación, ni Nere Lombardero por un problema muscular. Edu González, que tiene dos futbolistas del filial a sus órdenes, maneja una plantilla en la que continúan Machado, Andrea Villadeamigo, Pañu, Patri Curbelo, Cuque, Goretti, Bita, Gomes, Lombardero, Lola, Mery, Sara García y Sara Couso. En cuanto a los fichajes, las todavía celestes han realizado doce incorporaciones. Volvió Carol Agulla, procedente del fútbol sala, la defensa Helena Vives (Huesca), la portera Yamila Vergara (CD Tenerife), la defensa Ane Pérez “Puyi”, la centrocampista Claudia Cabezas y la delantera Amanda Chaves (Real Madrid), la delantera Noa Díaz (ex del Oviedo) y la centrocampista Lía, cedida por el RC Deportivo.



El estreno será ante un recién descendido que en principio está llamado a pelear por ascender. “Es un equipo con un modelo de juego más que claro, ya que su técnico lleva tres años con ellas. Hacen presión alta desde el inicio, juega bastante directo y tiene jugadoras de calidad”, reconoce el entrenador local. “Creo que es mejor encontrarnos ahora con ellas porque aunque mantienen el bloque de Primera RFEF, han subido a jugadoras que estaban en el C, recuperan a tres jugadoras que tenían cedidas en el Bizkerre y también han realizado fichajes, por lo que es mejor enfrentarnos ahora que más adelante cuando estarán adaptadas a su modelo de juego”.



El Atlético Villalonga dejó buenas sensaciones en pretemporada y esta tarde tratará de darle continuidad en liga.