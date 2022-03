Fontán: “Este equipo aún tiene mucho que decir en la categoría”

“Nos está costando fuera de casa”, reconoce el jugador vilagarciano del Arosa Javi Fontán tras la derrota el domingo en Navalcarnero por 4-1. Es la cuarta derrota en las últimas cinco salidas, y en tres de ellas el equipo encajó tres o más goles cayendo por marcadores abultados, aunque el último fue engañoso, como explica el autor del tanto arlequinado. “El equipo no se mereció para nada ese resultado, competimos bien e incluso tuvimos la ocasión del 2-2. Hay que tener en cuenta que el Navalcarnero es muy buen equipo, tienen las cosas muy claras y muchísima confianza, por algo van de terceros”. Fontán sabe que el Arosa tiene una asignatura pendiente a domicilio, “tenemos que trabajar para cambiar esa dinámica”, pero también advierte que en A Lomba las sensaciones son otras. Y en casa el Arosa jugará sus dos próximos partidos, el domingo ante el Avilés (17 horas) y en dos semanas ante el Palencia Cristo Atlético.



“Son dos partidos importantísimos, sabemos que en casa somos muy fuertes, nos sentimos muy cómodos y sabemos que la gente va a estar ahí apoyándonos. El equipo tiene más ganas que nunca de sacar los tres puntos y darle alegrías a la afición”.



El Arosa ya no tiene margen sobre el descenso tras las victorias de sus rivales directos. Encara las últimas diez jornadas con todo muy abierto e igualado, sin colchón y obligado a sumar al menos cuatro victorias para seguir en la categoría. “No sentimos presión. En el vestuario somos una familia y confiamos en nosotros. En la primera vuelta estuvimos varias semanas sin ganar y no nos afectó, seguimos jugando bien y llegaron los resultados. Es verdad que las sensaciones fuera de casa no están siendo buenas, pero el equipo aún tiene mucho que decir en la categoría y no nos va a poder la presión”, insiste el canterano.



El Real Avilés, confeccionado para pelear por el ascenso, llegará a Vilagarcía con solo 2 puntos de ventaja sobre el Arosa y tras haber sumado una única victoria en sus últimos nueve partidos. “Ya vimos en la ida que fue un partido muy igualado. Tiene buenos jugadores y no están en su mejor momento. Ellos van a ir como nosotros a muerte porque también se la juegan, ya que si pierden se meten en problemas. A estas altura de la temporada todos los partidos son a cara de perro”.



El Arosa tendrá las bajas por sanción de Ross y Beda, que se suman a los lesionados Pedro García y Róber. Jorge Otero se queda con solo 15 jugadores de la primera plantilla disponibles. “Lo único que debemos hacer ahora mismo es pensar en el domingo y trabajar toda la semana para sacarlo adelante. Estamos con más ganas que nunca”