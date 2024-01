Fontán y Sieiro comienzan en Ourense su carrera hacia París

Los clubes arousanos de piragüismo inauguran este fin de semana el calendario oficial de pruebas con la disputa del Campeonato Gallego de Invierno para embarcaciones dobles en categorías júnior y sénior. Se llevará a cabo este sábado en el embalse de Castrelo do Miño y, con la inscripción todavía abierta, se espera una amplia representación de todas los equipos de la Comunidad.



El Náutico O Muiño de Ribadumia estará representado en esta primera regata por un total de 6 deportistas, encabezados por Manuel Fontán y Adrián Sieiro, que inician un año ilusionante en el que sueñan con representar a España en los Juegos Olímpicos de París en verano. Los palistas de O Muiño han diseñado su temporada con el objetivo de conseguir ser los representantes españoles en la prueba de C2 500 metros en los Juegos Olímpicos. Se preparan en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra de cara al selectivo que se disputará en abril.



Los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez son los grandes rivales a batir, no en vano fueron los que lograron la plaza a los Juegos de París para España en el pasado Mundial de Duisburgo, donde fueron bronce. Son tres las nuevas parejas que se configuran esta temporada para platar cara a los andaluces.



Fontán compitió el pasado año con Pablo Graña, pero esta vez lo hará con un palista más experimentado que además también pertenece a su club. Si bien la prueba de este fin de semana en Ourense será la única que remen juntos antes del selectivo. Y la usarán como test, al tratarse de una distancia de 3.000 metros. Pablo Crespo y Martín Jácome, campeones del mundo sub 23 en C 1.000 el pasado año, también se preparan en Pontevedra, mientras que en Palma lo hacen el breoganista Diego Domínguez junto a Joan Toni Moreno, actuales campeones del mundo sub 23 en la distancia, y los citados Cayetano García y Pablo Martínez.



Sobre el papel, de estos cuatro barcos saldrá el que represente a España en París. Fontán y Sieiro deben ganar el selectivo y dos semanas después también tienen que quedar por delante de García y Martínez en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría) para ser olímpicos. Un reto complicado, pero no imposible, dada que la igualdad entre las tripulaciones españolas es máxima.



Además de Fontán y Sieiro, este sábado también competirán para O Muiño de Ribadumia en la canoa sénior el veterano Ramón Ferro, que recibirá el Laurel Olímpico por parte del Comité Olímpico Español, y Carlos Picón, que son los actuales subcampeones gallegos. Además, María Pérez, centrada los últimos años en sus estudios, remará junto a Carla Sieiro en la canoa sénior.



El Náutico O Muiño inicia un nuevo curso en el que ya cuenta con casi un centenar de licencias.