Fontán y Sieiro se proclaman campeones gallegos de C2

Los palistas del Náutico O Muiño de Ribadumia Manuel Fontán y Adrián Sieiro se proclamaron vencedores en C2 del Campeonato Gallego de Invierno celebrado el sábado en Castrelo do Miño, donde se reunieron 350 deportistas, representando a 28 equipos. Fontán y Sieiro, que esta temporada están preparando la distancia olímpica de C2 500 para competir en el selectivo y ser los representantes españoles en los Juegos de París, afrontan la cita como un test de preparación. Sin embargo aguantaron el pulso hasta el final y con un tiempo de 12:36 se llevaron la medalla de oro, por delante de Martín Jácome y Pablo Crespo (Ciudad de Pontevedra), a los que aventajaron en 13 segundos, y de Jaime Duro formany Diego Piñeiro, también del club pontevedrés.

Fernando Busto y Pedro Torrado (As Torres) fueron cuartos, mientras que Ramón Ferro y Carlos Gutier (O Muiño), quintos. No tomaron parte en la regata los breoganistas Tono Campos y Diego Romero, grandes dominadores de la distancia. El Náutico O Muiño también se trajo otra medalla de Castrelo do Miño gracias a la canoa sénior femenina formada por María Pérez y Carla Sieiro, que fueron terceras por detrás de Antía Otero y Noa Conde (Ciudad de Pontevedra) y de la grovense Valeria Oliveira e Iria Tilve (Poio).



En la categoría júnior, el C2 de Jairo Zurita y Raúl Fernández (As Torres) logró la victoria, con Roque Araújo y Marcos Fariña, del Náutico Pontecesures, en tercer lugar. En Kayak, Rocío Paz y Lucía Tenreiro, de A Illa, fueron cuartas, al igual que Iago Monteagudo y Joaquín Iglesias (Rías Baixas Náutico de Boiro). Antonio Palmas y Diego Castro (Vilaboa) y Carmen Villar y Lucía Soutelo (Tudense) lograron las victorias. En la clasificación por clubes, el Naval de Pontevedra se proclamó como vencedor en sénior masculino con un total de 275 puntos, seguido por el Piragüismo Verducido (212) y el Piragüismo Vilaboa (196). En la categoría femenina, el Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra se llevó la victoria con 199 puntos, seguido por el Kayak Tudense (130 puntos), y el Piragüismo Cidade de Lugo (120).