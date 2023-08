El fútbol gallego rinde un caluroso homenaje a Tere Abelleira

Teresa Abelleira llegó a Galicia y, como era de esperar, las muestras de cariño y admiración por parte de la afición gallega no se hicieron esperar. Tere se desplazó directamente desde Peinador hasta la sede de la Delegación de Pontevedra de la Real Federación Gallega de Fútbol, donde la esperaban los representantes de la mayoría de los clubes gallegos con equipos de fútbol femenino.

También niñas y jóvenes de estos equipos que algún día sueñan con ser como Teresa y en cuyos ojos se reflejaba la admiración que sentían por estar al lado de una campeona del mundo. Porque la pontevedresa es ya un auténtico referente para las muchas niñas que cada año se introducen en el mundo del fútbol, gracias, en gran medida, a futbolistas como Teresa. La recepción comenzó con el plato fuerte. Teresa recibió un regalo muy especial. La RFGF bautizó con su nombre el salón de actos y aula de formación de la Delegación de Pontevedra. Sala utilizada diariamente por entrenadores, árbitros y clubes y que a partir de hoy se denomina Salón de Actos "Teresa Abelleira".

Su nombre y una imagen de la futbolista vistiendo la camiseta de la selección española aparecen en la puerta de entrada de la sala. “Eres un orgullo para todo o fútbol galego e un espello no que se miran todas as nenas que empezan no fútbol”, dijo Louzán. “Grazas por ser a futbolista que eres. Grazas por ser a persona que eres”.

Teresa agradeció todo el apoyo recibido y remarcó que “en Australia, a tantos kilómetros de distancia, sentía os vosos ánimos”. Afirmó sentirse muy orgullosa de representar a Galicia y de ayudar a que el fútbol femenino continúe con su progresión en Galicia y en España. Louzán le entregó una camiseta de la Selección Gallega con su nombre y su inseparable dorsal 3. Louzán también tuvo palabras para la familia de la futbolista pontevedresa.

La firma de camisetas por parte de la jugadora, que regaló una de la selección española a la Federacion Gallega, puso el punto final a un acto en el que estuvieron presentes los representantes del club arousano, que recibieron la información del plan competicional 23-24.