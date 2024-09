El futuro del taekwondo tiene nombre propio: Katy Rebón

Cuando Lúa Piñeiro y Fernando Rascando decidieron enseñar taekwondo en Caldas de Reis, con la creación del Club Número Phi, no se podrían imaginar que en sus manos estaría una de las deportistas con mayor proyección. Hablamos de Ekaterina Rebón, actual Campeona de España Sub-21, a sus 17 años. Más conocida como Katy Rebón, la deportista no tiene techo, y es que, a pesar de ser júnior por edad, se encuentra compitiendo con otras taekwondistas de hasta cuatro años más.

Tras una dura lesión que la tuvo apartada del deporte, Katy Rebón volvió más fuerte que nunca, y es que desde su regreso, a todo campeonato nacional e internacional al que acude, regresa con una medalla de oro o de plata. Sin ir más lejos, su último hito fue proclamarse Campeona de España sub-21 en Torrevieja, en una jornada que se preveía difícil para la deportista del club caldense, ya que también competía en un peso distinto. “Gracias a que Katy ganó el Open de España, se clasificó para el Mundial Júnior, que se disputa ahora en el mes de octubre en Corea”, comenta Fernando Rascado.



Aunque la superstición no parezca buena compañera, justo hace 20 años que Lúa Piñeiro disputó el Mundial Júnior, y también celebrado en Corea. “No quise recordarlo hasta que estuviera clasificada, pero es muy fuerte la coincidencia. Además, Katy fue de las primeras alumnas que tuvo Lúa”, destaca Rascado. De maestra a aprendiz, Katy Rebón apunta a seguir los pasos de su entrenadora, e incluso de superar los hitos que logró Piñeiro en su momento. “Trabajamos para que los deportistas del club puedan superarnos”, resalta Fernando Rascado.

El verano de Rebón no fue más tranquilo de lo que le espera en los últimos meses del año, y es que desde el Número Phi recibieron la llamada de la subcampeona olímpica Adriana Cerezo para ser parte de su staff olímpico, por lo que Katy Rebón estuvo entrenando con la murciana. Asimismo, también pudo forjarse durante unas semanas con la actual campeona olímpica, Viviana Márton. Del mismo modo, Rebón no solo entrena en el Número Phi, si no que también se encuentra en el Centro de Tecnificación.

Mundial y Europeo



Los próximos tres meses serán muy duros para Katy Rebón, pero también un auténtico sueño a su corta edad. En el mes de octubre tendrá que viajar a Corea para disputar el Mundial Júnior, la que será su gran competición. Poco o nada tendrá de descanso la joven, ya que en noviembre está clasificada para disputar en Campeonato de Europa de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. “Katy lleva enlazando dos temporadas seguidas. Este verano fue muy duro para ella porque se curtió mucho, pero tiene muchísimo potencial. Nosotros queremos trabajar poco a poco, porque es cierto que ahora empiezan su carrera deportiva muy jóvenes y es un camino muy largo”, comenta Rascado.



Asimismo, la deportista del club caldense se clasificó para la primera edición del Grand Prix Junior, tras vencer en el Campeonato Internacional. De este modo, Katy Rebón estará concentrada del 13 al 15 de diciembre en Rumanía, en busca de seguir aumentando su medallero y triunfar en un torneo que se estrena este último mes del año. Lo cierto, es que Rebón demostró tener una proyección gigantesca, subiéndose al podio en primera o segunda posición en todos los torneos que disputó durante este año. Además, cuenta con el apoyo de su mentora, a quien ya pisa los talones.