Gilsanz: “El Arosa es la referencia en la categoría esta temporada”

El Arosa visita mañana en Abegondo al Fabril (12 horas), uno de sus principales rivales directos en la pelea por las primeras plazas en Tercera RFEF. El filial deportivista, que fue quinto el pasado año, ha “rejuvenecido” más si cabe su plantilla con bastantes jugadores de 18 y 19 años, que atesoran mucho talento. El técnico Óscar Gilsanz tiene a sus órdenes varios de los jugadores que se proclamaron campeones de España juveniles, como Brais Suárez, Barcia, Mario Nájera, Brais Val o Jairo. Y llegaron este verano jóvenes promesas como Marc Lachèvre (Peña Deportiva), Pereira (Lleida), Iñaqui Leonardo (Arzúa), Iván García (Arucas) o Jesús Ares (máximo goleador del Celta juvenil el pasado año).





En las dos primeras jornadas el Fabril ganó al Paiosaco 0-1 y rescató un punto in extremis ante el Alondras (1-1). El todavía juvenil Diego Gómez fue clave en los dos partidos. Para mañana ante el Arosa no estará otro juvenil destacado, David Mella, que está con la Selección Española Sub 18, ni los lesionados Davo y Tim Caroutas, este último sufrió una grave lesión en el primer partido y será baja varios meses.





En los dos primeros partidos el Fabril tuvo dificultades ante rivales muy replegados. Al Paiosaco le ganó de penalti y al Alondras le empató en el 93. “La igualdad que hay en la categoría hace difícil sacar conclusiones de estos primeros partidos”, reconoce el técnico del filial. Gilsanz comenta que “en ambos partidos nos encontramos diferentes dificultades”.





Respecto a la plantilla que maneja, el técnico fabrilista dice que “hemos aumentado el número de jugadores respecto al año pasado para que en el día a día tengamos un trabajo de mayor calidad y más alternativas”.





Sobre el objetivo que se marca el club con el filial, pasa por “mejorar y preparar a los futbolistas para que el primer equipo pueda tirar de ellos en cualquier momento, y eso hay que hacerlo a través de ser competitivos en lo colectivo”, de ahí el reto de estar en los primeros puestos. Gilsanz vio al Arosa en directo el sábado en A Lomba. “Es un equipo muy competitivo, muy equilibrado, con muy buenos futbolistas, tanto en la situación con balón como cuando no lo tiene sabe lo que quiere hacer”. Para el fabrilista, el Arosa “por plantilla, por entrenador, por club y por afición es un poco la referencia de la categoría este año, también por venir de Segunda RFEF y por su objetivo de volver a esa categoría que por club y afición le corresponde”.





Por todo esto, el partido de mañana es una buena piedra de toque para evaluar el nivel y el potencial del Fabril esta temporada. “Son partidos que te pueden dar la idea del nivel que tenemos, y el momento es adecuado porque nos va a indicar el nivel competitivo de jugadores tan jóvenes ante un rival que es de lo mejor de la competición”. En el Arosa Luisito sigue sin poder contar con Brais Pedreira ni Campillo, auque este último ya está entrenando con el grupo. Mientras que Sylla sigue renqueante como las últimas semanas.