El golazo de Iñaki da alas al Arosa (0-1)

Un golazo de Iñaki al inicio de la segunda parte dio la victoria al Arosa en el campo del Paiosaco. Un triunfo que le permite situarse a dos puntos del líder Fabril, que perdió en Cangas y que visita A Lomba el domingo. El Arosa fue mejor que el penúltimo clasificado. Apenas concedió en defensa y tuvo ocasiones para que el resultado fuese más amplio. Perdonó y al final se llevó un pequeño susto en una acción a balón parado.



Luisito planeó salir a presionar muy avanzado a campo contrario. Hubo dos novedades en el once respecto al día del Barco. Sandá, que hizo muy buen partido al lado de Abel Suárez en la medular, e Iñaki que jugó en la mediapunta. El Paiosaco, con un 5-3-2, fio sus opciones a presionar en mediocampo y enviar balones al espacio sobre su veloces delanteros Raña y Crisitian, pero Martín y Pacheco estuvieron en todo momento muy atentos y no se dejaron sorprender.



Las ocasiones en la primera parte fueron todas visitantes. El Arosa profundizó sobre todo por banda izquierda, con las asociaciones de Cotilla y Julio. A los doce minutos el capitán puso un preciso centro que no pudo rematar Sylla con la izquierda en el primer palo. La ocasión fue clara, pero el senegalés no logró a conectar su remate. Tres minutos después tuvo Borja también otra clarísima. La zaga local midió mal un balón largo de Martín. Borja se plantó en el mano a mano ante Buggy, pero no llegó a conectar su remate de zurda en área y la defensa corrigió a tiempo para desbaratar la ocasión arlequinada.



El Arosa jugaba más en campo contrario ante un rival que no escatimó en esfuerzos defensivos y que se escalonó bastante bien para tratar de frenar los avances arlequinados. Un disparo de Sandá que se fue por poco tras dejada de Julio fue otra opción visitante. El Arosa volvió a tener otra en un centro desde el vértice del área derecho de Sylla. Julio llegó al segundo palo y cedió atrás para Borja, que en área pequeña remató muy desviado.



El Arosa se fue al descanso con la sensación de tener el partido controlado. Solo le faltaba abrir la lata. Y eso ocurrió a los ocho minutos de la segunda parte. Abel Suárez aparecio acostado al carril del 10 y puso un gran centro sobre la llegada de Iñaki en diagonal. El mexicano definió de lujo, con un toque sutil a bote pronto para batir al portero local de vaselina. Un golazo. Lo más difícil ya estaba conseguido.



Luisito ordenó a su equipo que siguiese igual, presionando en campo contrario sin meterse atrás. El Paiosaco ya quiso salir jugando, por lo que perdió algunos balones en campo propio que propiciaron llegadas visitantes. Tuvo muchas dificultades para progresar con balón el penúltimo clasificado, al que se le apagaba la luz en campo contrario. Luisito fue introduciendo cambios para refrescar el ataque y también para proteger a algunos jugadores con tarjeta, por miedo a quedarse con diez. Única circunstancia que complicaría el partido.



El Arosa perdonó el 0-2. Primero por medio de Sylla, a pase de Sandá. El remate del senegalés ya en área y ante Buggy a media salida se perdió rozando el palo. También tuvo otra Hugo Losada, tras robo de un Martín que volvió a mostrarse infranqueable ganando todos los duelos. Conectaron Álex y Borja y acabó disparando el juvenil desde el vértice del área grande, obligando a estirarse a Buggy para rechazar. Losada aún tendría otra después a pase de Barcia, pero forzado la echó arriba.



Solo la propia incertidumbre que generaba la mínima ventaja hizo que los últimos instantes fueran de cierta intranquilidad para los visitantes. El Paiosaco tuvo su mejor ocasión y prácticamente la única en una falta lateral. Manu Táboas resbaló y se quedó a media salida, pero Santi, que se lesionó en la jugada, llegó para dificultar el remate de cabeza del atacante, que solo pudo prolongar sin darle dirección al balón. Santi, renqueante con dolor en la espalda, se situó de delantero en el tiempo de aumento, por lo que Hugo Losada ocupó su lugar en el lateral derecho. El Arosa ya no concedió ninguna otra opción y al final del partido celebró el triunfo con el sector de la Esquadra Arlequinada (a veces pocos hacen mucho) desplazados a Paiosaco y que no dejaron de animar en todo el partido.



El domingo llegará el Fabril en A Lomba en el primer gran partido de la temporada. El Arosa tiene la oportunidad de ponerse líder en caso de victoria. Sería la tercera consecutiva, una racha que no ha conseguido todavía en lo que va de campeonato.