El que golpea primero, golpea tres veces

El Umia goleó al Céltiga 3-0 en A Bouza en un partido que estuvo marcado por el penalti fallado por Javi Vila en la primera parte. Los visitantes desaprovecharon varias ocasiones para ponerse por delante y vieron como su rival sí acertaba poco después, por lo que en ventaja en el marcador en la segunda el Umia leyó bien el partido y pudo sentenciarlo sin pasar demasiados apuros defensivos.

El derbi fue muy equilibrado en la primera mitad, con un continuo ida y vuelta y llegadas de ambos. El equipo de Luis Carro tuvo las dos primeras grandes ocasiones. Primero en un remate de Lezcano que se estrelló en el poste, y después en un penalti de Óscar a Javi Vila. El propio Javi Vila fue el encargado de lanzarlo. Aunque engañó a Pachi, su disparo no cogió puerta. El Umia acertó en una contra en la que se desplegó con un buen número de efectivos. Tras un rechace el balón le cayó a Antón, que conectó una gran volea cruzada ante la que poco pudo hacer Nucho. Del posible 0-1 se pasó al 1-0. Eso lo cambió todo.

El Umia en la segunda parte salió dispuesto a no conceder en defensa. Además se encontró muy pronto con el 2-0 en una contra que culminó Franco, aprovechando un desajuste defensivo de los isleños. El partido ya no fue tan abierto como en la primera parte. El Umia controló más el juego y pudo contragolpear. El Céltiga dominó territorialmente, pero le costó generar ocasiones debido a la buena disposición local. En el tramo final llegó la sentencia con un gol de córner directo de Diego Iglesias. Muy protestado por los visitantes, que entienden que el balón no llega a entrar.

El Umia suma de esta forma su primer triunfo en liga, mientras que los visitantes, víctimas de su falta de puntería, encajan su segunda derrota seguida a domicilio. Otra vez un castigo excesivo porque "el equipo no estuvo tan mal", explica Luis Carro.





Ficha técnica:





Umia: Pachi, Carlos Besada, Ángel (Mario, min. 82), Antón (Guille, min. 77), Jonás (Manu Veiga, min. 85), Diego Iglesias (Diego Saldaña, min. 80), Nico, Anxo, Sidibé, Óscar y Franco (Miguel, min. 64).

Céltiga: Nucho, Pablo, Manu Bugallo, Javi, Lezcano, Óscar, Álex Fernández (Giráldez, min. 58), Nico, Migui Sayar (Ameneiro, min. 67), Pablo Pillado y Javi Vila (Davila, min. 58).

Goles: 1-0 Antón (min. 32); 2-0 Franco (min. 52); 3-0 Diego Iglesias (min. 80).

Árbitro: Soto Eiroa. Mostró amarilla a Ángel, Óscar y Anxo por los locales, y a Álex Fernández y Manu Bugallo por el Céltiga.