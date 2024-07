Gorgoso: “Es un grupo difícil, se gastará como el año pasado”

Mariscos Antón Cortegada ya conoce quienes serán sus rivales en la temporada 2024-2025. La gran novedad es que este año, el conjunto vilagarciano no tendrá que viajar a Canarias, pero la competición también será más extensa. En total, durará ocho meses completos, casi un mes más que la pasada campaña. Desde el club estiman que el gasto en cuanto a desplazamientos será el mismo que el de la temporada 2023-2024. “La gente te dice “pero si este año no vais a Canarias”, ya, pero vas al País Vasco que es muy caro, vayas en autobús o en avión, que tampoco hay vuelos directos”, cuenta Gorgoso, vicepresidente de Mariscos Antón Cortegada.

Del mismo modo, desde el club esperan poder comenzar a entrenar después de las fiestas de Vilagarcía con toda la plantilla, pero con las jugadoras base ya a partir del uno de agosto, por lo que esperan que la obra de Fontecarmoa no se retrase. “No sabemos cómo va la obra. En caso de que no estuviese tendríamos que pasarnos a Fontecarmoa 2 y a Fexdega”, lamenta Gorgoso. Lo cierto, es que la liga no dará comienzo hasta primeros de octubre, terminando a finales de abril.



“Este año la competición es más larga. Esperamos que nos respeten las lesiones y poder dar un pasito si todo nos sale bien. El equipo que estamos haciendo a nivel jugadoras es un equipo de juventud, que puede dar muchas alegrías. Estamos ilusionados”, comenta el vicepresidente.

Los rivales de la 24/25



Mariscos Antón Cortegada se posiciona en el grupo B, por lo que además de viajar al País Vasco, tendrán que desplazarse también a Mataró, León, o Valladolid, entre otros.



Durante la próxima campaña, el equipo de Álvaro Fernández se reencontrará con viejos conocidos, tales como Mipelletymas León, Ponce Valladolid o Maristas A Coruña, con quienes ya se vieron la cara en la pasada temporada 2023-2024. Asimismo, desde el club afirman que todavía queda un fichaje por anunciar para cerrar la plantilla.