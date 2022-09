El gran año para enmarcar del Club Náutico O Muiño

El Club Náutico O Muiño de Ribadumia cerró el fin de semana, con el Descenso Internacional del Miño en Tui, una magnífica temporada que consolida el trabajo con la cantera realizado los últimos años. Con Manuel Fontán como máximo referente de esta apuesta formativa, ya que el canoísta se ha convertido en una auténtica realidad del piragüismo español.





Sus títulos de campeón del Mundo, tanto absoluto como sub 23 en la modalidad de C4 500, sitúan a su club en otro nivel. Fontán continuará un año más en el grupo de entrenamiento de alto rendimiento del CGTD de Pontevedra, con la mirada puesta la clasificación para el C2 500 de los Juegos Olímpicos de París de 2024.





Otras dos deportistas del club estarán becadas el próximo año en el CGTD, se trata de las canoístas cadetes Silvia Gago y Lara Remigio. Silvia Gago se subió al podio esta temporada en diferentes pruebas de la las ligas gallegas, además fue finalista en el Campeonato de España Infantil. “Mantén unha enorme progresión”, apuntan desde el club.





Mientras que Lara Remigio, en su primer año cadete, se proclamó campeona de España C1 cadete B.

A nivel colectivo la temporada del club ribadumiense se cierra con dos ascensos. El equipo femenino sube a División de Honor Nacional, mientras que el masculino acabó cuarto en Primera División. La victoria por equipos en la Liga Gallega Júnior Femenina, logrando el título autonómico en k4 500 metros, fue otro de los éxitos de O Muiño este año, en el que los equipos alevín y benjamín fueron subcampeones de la Liga Provincial y bronce en el Campeonato Gallego.





Desde el club de Cabanelas también destacan el éxito de la vigésimo octava edición de la Baixada do Umia, ya que “bateu o record de participación e consolidadose como a segunda proba máis numerosa do panorama nacional”, con 540 participantes y solo superada por el Descenso del Sella. Sin embargo el futuro de la prueba está en el aire. “Nas próximas datas, cando a Deputación de Pontevedra resolva a axuda desta edición, estudiarase, pero non está garantizada a súa continuidade”, advierten en la directiva.