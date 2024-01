Un gran Arosa arrolla al Somozas y se sitúa cuarto (2-0)

El Arosa ganó con mucha solvencia 2-0 al Somozas y se sitúa en puestos de play-off. El equipo de Luisito hizo un partido muy completo, fue muy superior en todas las facetas del juego y mereció ganar por más goles. Martín Diz marcó las diferencias en la banda izquierda. El vilagarciano asistió en los dos tantos en la primera parte y fue desequilibrante toda la tarde, exhibiendo su calidad y su mejor condición física en lo que va de temporada.



Al Arosa le favorecieron los resultados en otros campos, ya que de los seis primeros sólo ganó el Celta C, por lo que el equipo de Vilagarcía escala hasta la cuarta plaza con 24 puntos, 8 menos que los vigueses y el Bergantiños, que son colíderes.



En una A Lomba con menos gente de lo habitual en la grada y un terreno de juego en malas condiciones en bastantes zonas, el partido estuvo marcado por la apuesta netamente ofensiva del Arosa. Ante la baja de Pacheco, que no pudo entrar en convocatoria, Luisito alineó un once muy ofensivo, con línea de tres centrales que ocuparon Martín Sánchez, Enjamio y Cotilla. Santi y Martín Diz fueron los carrileros y Concheiro el pivote, ayudado por Iñaki. Con Sylla por detrás de los puntas Rubo y Borja.



El campo estaba blando y embarrado en muchas zonas, por lo que el Arosa lo tuvo más claro que su rival desde el inicio. A los siete minutos ya explotó la calidad y desborde de Martín Diz en la izquierda. Concheiro le metió un balón en largo que el vilagarciano controló con mucha clase para irse del lateral Berto, adentrarse en área y poner el pase atrás que remató al fondo de la red con el interior del pie Rubo. Su primer gol en liga con la camiseta arlequinada, curiosamente ante su exequipo.



El gol no cambió el plan de partido de un Arosa que consiguió que su rival no le llegase al área ni una sola vez en la primera parte. Como es habitual los locales ganaron duelos y tuvieron ese punto de agresividad e intensidad por encima de los de Ferrolterra. Además, a nivel táctico estuvieron muy cómodos.

El Arosa tuvo una ocasión para hacer el segundo al cuarto de hora en un gran pase filtrado de Diz que voleó Iñaki de primera, pero el balón salió centrado y atrapó Paco.



El Somozas fue incapaz de progresar con balón y generar situaciones de área. Mejoró en el inicio de juego cuando su técnico, Fran Beade, igualó el sistema al Arosa al situar tres centrales. Pero cuando los visitantes superaban la primera y poblada línea de presión del Arosa, se estrellaban con el solvente muro arlequinado, por algo es el equipo menos goleado de la liga. Con la de esta tarde, Manu Táboas ha dejado su portería a cero en 10 de los 15 partidos que van de competición.



Así estaban las cosas cuando el Arosa sentenció el duelo antes del descanso. En una acción que le define. Un contraataque. En su primer córner a favor en el partido, en el minuto 40, el Somozas encajó el segundo. Atrapó el centro Manu Táboas, que sacó rápido con la mano sobre la carrera de Martín Diz, otra vez desequilibrante. El ex del Pontevedra corrió sesenta metros antes de poner un gran centro en área que acabó introduciendo en porpia puerta Manu Mariña al tratar de interceptarlo.



En el descanso el Somozas hizo un triple cambio, dando entrada al defensa Joel y a los atacantes Josemi Cerro y Mosquera. Beade mantuvo la estructura de tres centrales, pero acumuló más jugadores en campo contrario con perfil de área. Nada más comenzar el segundo tiempo los visitantes generaron su primera ocasión en el partido, en un disparo desde la frontal de Cambón, demasiado desviado.



El Somozas comenzó a llevar más el peso del juego y metió al Arosa hacia su campo, pero fueron los locales los que rozaron el tercero en otro chispazo de Martín Diz. Puso un gran centro con la derecha al segundo palo que remató fuera Sylla, algo forzado, antes de la hora de partido.



Luisito movió ficha con un doble cambio mediada la segunda parte. Se fueron los dos delanteros, Rubo y Borja, y entraron Mella y un Pereira que se situó arriba junto a Sylla. A partir de ahí el Somozas ya no inquietó. Siempre fue el Arosa el que estuvo más cerca del gol.



En el minuto 67 Martín Diz volvió a la carga con otra gran acción por la izquierda en la que dejó atrás a dos rivales en medio campo, cediendo en área a Iñaki, que perdonó el tercero, al igual que el propio Diz en el rechace, pero remató alto.



En el 79 la tuvo Sylla, tras robarle el balón a Mariña. La acción la finalizó primero Pereira y después el senegalés con la izquierda, obligando a intervenir a Paco. A continuación Martín Diz dribló por línea de fondo y puso un balón atrás que acabó rematando por encima del larguero Santi. Ya en el 90 Pereira y Martín Diz perdonaron de nuevo tras el enésimo robo de balón del Arosa en campo contrario. El Somozas inicia el nuevo año como acabó el 2023. Sigue su caída libre. El Arosa se hace fuerte en casa. Otra vez muy superior, sin que su rival tirase prácticamente a portería. En la próxima semana visitará al Arteixo.

Los jugadores del Arosa celebran con varios niños de la grada el segundo gol de la tarde / Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas; Santi, Enjamio, Martín Sánchez, Cotilla; Sylla (Brais Pedreira, min. 84), Concheiro (Dani Sánchez, min. 78), Iñaki (Brais Vidal, min. 78), Martín Diz; Rubo (Mella, min. 62) y Borja (Javi Pereira, min. 63).

Somozas: Paco; Berto, Quindimil, Manu Mariña, Ález Vázquez (Joel López, min. 46); Luis Díaz, Bruno Bellas; Julián Nieto (Mosquera, min. 46), Javier Sanmartín (Josemi Cerro, min. 46), Martín Rafael (Álvaro Rey, min. 74); Juan Cambón (Gabarre, min. 63).

Goles: 1-0 Rubo (min. 7); 2-0 Manu Mariña, en p.p. (min. 40).

Árbitro: Espasandín Cores (Coruña). Amarilla a Sylla y Concheiro por los locales y a Javi Sanmartín, Quindimil, Luis Díaz, Berto, Cambón y Álvaro Rey por los visitantes.

Campo: A Lomba. 550 personas.



Luisito: "Necesitamos que o campo estea ben"

"Estivemos moi ben na primeira metade, arriscamos moito con todo para arriba porque quixen demostrarlle aos futbolistas que era unha oportunidade de entrar no play-off", dijo Luisito Míguez al final del partido. "Nos últimos quince minutos de partido poidemos meterlles unha goleada, pero non é doado finalizar as xogadas tal e como estaba o campo. Pido por favor que o arranxen porque imos a ter un problema serio. Necesitamos que o campo estea ben", demandó el técnico del Arosa.



"Estou contento co rendemento do equipo. E doulle moita importancia aos que entraron dende o banco", destacó. Sobre el cuarto puesto alcanzado por su equipo con esta victoria, comentó que "esta é unha liga moi complicada. Se te despistas gañache calqueira. O equipo está a moi bo nivel, adestrando moi ben, pero non nos podemos durmir. Agora temos que seguir así e xa non baixar de ahí". Preguntado por el partidazo de Martín Diz, el técnico dijo que "eu trato de buscarlle a ubicación para explotar as súas características. É un rapaz que merece ser futbolista. Nós necesitamos ao Martín Diz de hoxe". Por último, preguntado también por los fichajes en el mercado de invierno, el técnico y a la vez director deportivo explicó que "hai unha ficha sénior que hai que ocupar e ata o 31 de xaneiro temos tempo".