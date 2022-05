La gran oportunidad del Moraña

El Moraña tiene una cita con su historia el domingo a las 17 horas en el campo de O Vuelo, donde recibe al Goián. El equipo que preside Germán Rúa y entrena el brasileño Fabio da Silva Oliveira está a una victoria de dar el salto por primera vez a Preferente. Solo tres años después de celebrar su quincuagésimo aniversario con el ascenso a Primera Autonómica, está en disposición de hacer otra gesta, algo inimaginable en verano porque en ningún caso era el objetivo fijado por la directiva que preside Rúa, que cogió el club hace casi una década en Tercera Autonómica.



El Moraña suma 15 puntos, los mismos que el Racing de Castrelos, y tiene 3 más que el Goián, sy rival del domingo en el campo sintético de O Vuelo, a falta de dos jornadas para el final de la segunda fase. “En casa esta temporada somos fiables”, dice el técnico brasileño afincado en Vigo, que lleva cuatro años en el club, el primero como coordinador. Al no haber liga por la pandemia la pasada temporada, a muchos jugadores que continuaron de la 2019-2020 les costó un poco retomar el ritmo competitivo, además el club se reforzó con casi una decena de fichajes que llegaron de clubes como Juvenil de Ponteareas, Mondariz, Villalonga, Lérez, o Vare riojano. “No tenemos un jugador que marque la diferencia por encima del resto, todo el equipo tiene un nivel de notable, y aún encima contamos con juveniles que nos ayudan y suman ya que tuvimos muchas bajas”, explica Fabio da Silva, cuyo estilo de juego es una mezcla del fútbol de su país de origen y las ideas de entrenadores como Jürgen Klopp. “Veo todos sus partidos, soy un enamorado de su Liverpool e intento que ofensivamente tengamos la alegría brasileña y defensivamente la organización europea. La idea es dar siempre el primer golpe y marcar más goles que el contrario, de hecho fuimos en el equipo máximo goleador en la primera fase sin tener un delantero goleador”.





Urge

El club espera que se retomen las obras del campo de Mirallos, que están paralizadas





La última jornada de la fase de ascenso se saldó con derrotas del Cuntis ante el Castrelos por 2-1 y del Unión Dena en Goián por 3-1, por lo que ambos con 10 puntos han visto muy reducidas sus opciones de ascenso. El técnico del Moraña, pese a todo, no los descarta. “En esta fase estamos los 8 mejores equipos de la categoría y todo está igualado. “El Cuntis es uno de los equipos que más me gustó y el Dena en la primera vuelta estuvo muy fuerte, todavía no están descartados”. Los de A Ran tendrán que ganar al San Adrián en casa y los de Meaño al líder Castrelos para tratar de llegar a la última jornada con opciones.









El abandono de Mirallos





Hace unos meses que empezaban las obras en el campo de Mirallos para modernizar sus instalaciones, con un ambicioso proyecto y 450.000 euros de inversión que incluyen una reforma integral de vestuarios, grada, cafetería y sistema de riego, pero está completamente paralizado. “Es penoso lo que está pasando, está abandonado”, lamenta el presidente del Moraña Germán Rúa. “Derribaron todo para arreglarlo y está totalmente parado. Nuestro campo era nuestro principal activo y ahora mismo nos los fastidiaron”. Y es que el club celebraba un torneo internacional cadete con las mejores canteras de España y Portugal, además del prestigioso torneo Carneiro ao Espeto de pretemporada. “La semana pasada nos llamó el Móstoles, que venía a jugar con el Arosa, para poder entrenar allí, pero claro, ahora mismo el terreno de juego es como una huerta de patatas”. El posible ascenso a Preferente apremia más si cabe que se retomen las obras. “Lo vamos a necesitar más que nunca”.