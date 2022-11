El Granada se retira de la liga tras la derrota ante el Cortegada

Solo cuatro días después de la victoria del Mariscos Antón Cortegada en Granada el equipo andaluz ha anunciado que se retira de la competición por motivos económicos. “La Junta Directiva del CD Tear hemos decidido retirar de la competición nacional Liga Femenina 2 a nuestro primer equipo, RACA Granada, ante el convencimiento de que no podremos terminar la temporada vigente por falta de liquidez, la lógica de no aumentar la deuda del club, y el deseo de preservar el fantástico estado y crecimiento de los equipos en categorías inferiores”. Una decisión que en este caso tiene en el equipo vilagarciano a uno de sus daños colaterales.





A la espera de que la FEB se pronuncie al respecto, lo normal es que se anulen los seis resultados de las granadinas hasta la fecha, que son una victoria ante el Bosonit riojano, gran beneficiado deportivamente, y derrotas con Almería, MagecTías, Arxil, Léon y el propio Cortegada.





Las vilagarcianas no solo se quedarán con un triunfo menos en su casillero, sino que también se verán perjudicadas a nivel económico al igual que MagecTías y Bosonit, equipos que realizaron el gasto de desplazameinto y estancia en Granada, con lo que se genera un agravio comparativo con los otros diez equipos que la Federación deberá tener en cuenta y compensar económicamente. El Cortegada gastó 4.000 euros entre el viaje en autobús y la estancia. “Cuando me enteré esta mañana cabreé, no voy a mentir”, reconoce el técnico Javi Nogueira, que espera que ahora la FEB dictamine que en el grupo A solo habrá dos descensos y no tres. “Esperemos que al menos sea así”.





Tras afrontar el pasado fin de semana ese pesado desplazamiento, mañana el Cortegada tiene que volver a la carretera porque juega en León a las 20:30 horas. El equipo prepara el partido con la única baja de Andrea Ríos. “León son junto a nosotras la mejor defensa de la liga, lo hacen muy bien con una presión alta, nosotros somos más sólidas en el cinco para cinco a media pista”. El técnico vilagarciano espera un partido a cara de perro. “Son un equipo joven con mucho talento”, advierte Nogueira.