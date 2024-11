Guillán rescata un punto para el Umia con un gol de penalti al final

Un gol de penalti de Álex Guillán en el tiempo de prolongación dio un punto de oro al Umia ayer en A Bouza ante el Choco (2-2). El empate incluso fue un escaso premio para el equipo de Hugo Sanmartín, que mereció los tres.



Y eso que empezaron mejor los de Redondela, que tuviero una ocasión por medio de Caramés en una cesión imprecisa de Sidibé. Superada la media hora el Umia logró el 1-0. En una jugada por banda izquierda en la que Xabi Ares se sacó un buen disparo que no pudo atrapar Cortegoso. Eloy Fariña, atento al rechace, no perdonó.



En la segunda parte empezó mejor el equipo de Félix Rial y que logró empate en un córner. Marcó Lucas Chans con un disparo desde la frontal del área que se coló entre una nube de jugadores.



Tras el 1-1 el partido se abrió. Álex Lima perdonó el 2-1 en un remate en inmejorable posición dentro del área. Pero los que acertaron fueron los visitantes. Se cumplió la ley del ex. Jonás Caride marcó al tocar lo justo desviando un centro chut de Óscar Pardavila. Por debajo en el marcador, el Umia se volcó más si cabe. En el descuento llegó el penalti sobre Lima, que peleó un balón suelto en el área y fue derribado por un rival. Guillán asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros. El partido acabó con bronca tras una fea entrada del visitante Hugo. Pero la cosa no fue a mayores. El punto deja un sabor dulce a los locales, que dejan atrás la goleada encajada en Atios.

Ficha técnica:

Umia: Roi, Jonny Romero (Iago Barreiro, min. 81), Gullón, Sidibé, Truji, Álex García (Emilio, min. 72), Nico (Joseph, min. 81), Xabi Ares, Álex Rey (Lima, min. 67), Eloy Fariña (Cacheda, min. 67) y Álex Guillán.

Choco: Cortegoso, Chisco, Cristian (Edgar, min. 69), Yago Vázquez (Figueroa, min. 57), Somoza, Pardavila, Caramés (Hugo, min. 57), Lucas Chans, Berni (Rubén Alonso, min. 69), Marcos Torres y Xian (Jonás, min. 57).

Goles: 1-0 Eloy Fariña (min. 32); 1-1 Lucas Chans (min. 67); 1-2 Jonás (min. 81); 2-2 Guillán, de penalti (min. 90)

Árbitro: Fraga Villares. Amarilla a Xabi Ares, Sidibé, Roi y Emilio, y a Cristian, Berni, Hugo Vázquez y Figueroa.