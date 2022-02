La hoja de ruta para seguir en la categoría pasa por A Lomba

El Arosa volvió ayer al trabajo tras la dura derrota cosechada el domingo en Vigo ante el Coruxo. Un 3-0 que ratifica las malas sensaciones que está dejando el equipo como visitante en sus últimas salidas. Empezó el nuevo año cayendo en Carballo en un partido en el que no dio mala imagen, pero los tres últimos desplazamientos se saldaron con dos derrotas por 3-0 en los feudos del Llanera y Coruxo y en un empate engañoso 1-1 en el campo de un Arenteiro que mereció ganar. El Arosa no está siendo fiable a domicilio, pero en casa sí. Ha ganado sus dos últimos encuentros ante Marino y Segoviana. Su salvación pasa por A Lomba.



Los jugadores vieron ayer en el vídeo los errores cometidos en Fragoselo. Más allá de que los locales fueron mejores, el Arosa no compitió como la hace en A Lomba. Ahora le esperan tres de los próximos cuatro partidos en casa. De hecho, de los 12 que restan, 7 serán en Vilagarcía. Como local el Arosa ha sumado hasta la fecha 17 puntos en 10 partidos. De mantener estos registros y mejorarlos ligeramente estará en una buena situación para quedarse en la categoría. La permanencia se proyecta a una cifra en torno a los 41 o 42 puntos. Con 28 en su casillero, 7 de ellos en lo que va de segunda vuelta (calcando registros de la primera), el Arosa está en disposición de conseguir el objetivo. Pero todo dependerá de su rendimiento en A Lomba. El sábado a las 19 horas recibirá al líder, el Unión Adarve, que atraviesa por su peor momento de la temporada. Más allá del rival, los jugadores del Arosa tienen la necesidad de resarcirse de la imagen ofrecida en Vigo. Contar con el apoyo de su afición volverá a ser un factor diferencial